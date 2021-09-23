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微軟Surface新品全面搭載Windows 11 台供應鏈營運加溫

鉅亨網記者劉韋廷 台北
微軟Surface新品全面搭載Windows 11，台供應鏈營運添動能。(圖:微軟提供)
微軟Surface新品全面搭載Windows 11，台供應鏈營運添動能。(圖:微軟提供)
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微軟surface和碩廣達宸鴻TPK英特爾windows11折疊手機

微軟 (MSFT-US) 即將推出全新作業系統 Windows 11，台灣時間 22 日晚間也搶先推出一系列搭載 Windows 11 的 Surface 筆電、二合一裝置，並同步推出第二代折疊手機，預料將掀起一波換購潮，台供應鏈和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 第四季營運添動能。

微軟全新 Surface Laptop Studio 無縫切換筆電與 Windows 11 相輔設計，鎖定開發人員、創作者、遊戲玩家等，可提供筆電、工作室、娛樂等三種模式切換，至於新推出的二合一裝置也將全面搭載 Windows 11。

微軟進一步指出，全新 Surface Pro 8、Surface Go 3 都將搭載英特爾 (INTC-US) 第 11 代 Core 處理器、Thunderbolt 4 連接埠，也均獲得英特爾 Evo 平台認證；Surface Pro X 則結合原有輕薄、LTE 連線能力，並搭載 Microsoft SQ2 ARM 處理晶片。

另一方面，微軟不讓三星折疊手機專美於前，同步發表新一代 Surface Duo 2 折疊手機，採用 8.3 吋螢幕、高通 (QCOM-US) 驍龍 888 5G 行動平台、動態三鏡頭相機、NFC 感應支付等，Suface 配件則包含第二代觸控筆，以及與沙特基礎工業公司 (SABIC) 合作推出的回收塑料滑鼠等新品。

微軟 Surface 系列產品包含筆電、平板均由台廠和碩、廣達代工，隨著微軟新品正式亮相，市場看好，將可望為和碩、廣達第四季營運再添動能，TPK-KY 宸鴻也是微軟 Surface 供應鏈之一，供應觸控模組產品，營運也將同步受惠。

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