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〈紐約匯市〉美元連續第二個交易日貶值 漲至一年高點後稍事休息 

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉美元連續第二個交易日貶值 漲至一年高點後稍事休息  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美元連續第二個交易日貶值 漲至一年高點後稍事休息  (圖:AFP)
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紐約匯市美元美元指數聯準會縮減購債FedTaperDXY殖利率通膨美國經濟

美元對主要貨幣周一 (4 日) 連兩個交易貶值，從上周的一年高點回軟，延續投資人對新冠口服藥的樂觀情緒，使美元蒙受壓力。投資人觀望本周紐、澳央行將公布的最新貨幣政策，以及周五的 9 月非農就業報告。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2% 至 93.802，該指數上周上漲 0.8%，觸及 2020 年 9 月底迄今最高水準。

中國因國定連假休市到周四，南韓股市周一也休市，因此投資人注意力集中在美國本周五將公布的就業報告。分析師預期就業市場持續改善，9 月非農就業人口可能新增 48.8 萬人，足以促使聯準會 (Fed) 在年底前縮減刺激力道。

Fed 已經暗示最快 11 月開始減少購債，但交易員仍擔心，非農新增就業數據如果過於疲軟，可能推遲 Fed 收緊政策腳步。

歐元美元從上周的 14 個月低點回升，上揚 0.1% 至 1.1606 美元日圓美元也從上周的 19 個月低點回升，約報 110.92 美元

英鎊澳幣紐元都攀高，延續上周接近周末時出現的反彈。

英鎊美元升值 0.25% 至 1.3568 美元，是連三日升值。先前投資人把焦點從央行鷹派的談話，轉移到通膨和利率升高對經濟前景帶來的風險，導致英鎊出現一波貶值。

澳幣上揚 0.1% 至 0.7273 美元。澳洲準備銀行 (RBA，央行) 周二預料會保持貨幣政策不變，且交易員預期，澳洲央行至少到 2024 年可能都將按兵不動。

紐元也在紐西蘭央行開會前攀高，交換合約市場顯示，紐西蘭央行本周三有 97% 的機率升息，且 11 月也有 96% 的機率升息。

截至周二 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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