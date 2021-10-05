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美政府關門共和黨看好戲 拜登批：虛偽！花完錢不負責還百般阻撓

鉅亨網編譯張博翔
美政府關門共和黨看好戲 拜登批：虛偽！花完錢不負責還百般阻撓（圖：AFP）
美政府關門共和黨看好戲 拜登批：虛偽！花完錢不負責還百般阻撓（圖：AFP）
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美國政府關門共和黨民主黨總統拜登美國國會舉債上限債務上限

美國總統拜登 (JoeBiden) 周一 (4 日) 敦促國會應盡快提高舉債上限，並指責共和黨的虛偽，不要百般阻撓民主黨避免政府關門的努力。

拜登表示，過去川普政府執政期間美國債務增加近 8 兆美元，如今卻反過來拒絕為自已批准的減稅和預算案買單。共和黨領導人拒絕白宮停止阻撓的請求，僅同意民主黨以簡單多數通過立法，而非兩黨共同決議。

拜登說：「共和黨不同意舉債來支付他們過去批准的支出案，不但拒絕負責，還威脅要利用他們的力量阻止民主黨幫助經濟恢復正常的工作，如此舉動非常虛偽、危險且可恥。」

理論上而言，和解程序能使民主黨繞過共和黨提高舉債上限，並避免將債務上限納入其後續的大規模支出預算案，不過白宮認為債務問題應由兩黨得出共識。

美國政府債務危機甚囂塵上，財政部上周警告，立法機關必須在 10 月 18 日前解決債務上限問題，否則政府將被迫關門，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 等專家紛紛表示，關門將帶來災難性的影響。

葉倫強調對政府能否按時兌現債務的信心若下降，可能會引發經濟利率的飆升，玷污美元作為全球準備貨幣的地位，並為金融市場帶來衝擊。

即便共和黨和民主黨兩黨的政治家都承認必須提高債務上限，但雙方在如何提高上限存在分歧。

共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 已明確表示，共和黨將反對民主黨提高舉債上限，並認為民主黨可以自行決定增加舉債與否，兩黨合作可不是電燈開關，隨意借錢、花錢。

麥康奈爾補充道，共和黨近期早已警告，既然民主黨希望獨力執政，就必須單獨處理舉債上限。隨著 2022 年美國期中選舉即將來臨，麥康奈爾正在藉此試圖為共和黨拿下更多選票。

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