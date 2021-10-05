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美股跌跌不休選擇權市場傳止跌佳音 科技股仍未脫險

鉅亨網編譯張博翔
美股跌跌不休選擇權市場傳止跌佳音 科技股仍未脫險（圖：AFP）
美股跌跌不休選擇權市場傳止跌佳音 科技股仍未脫險（圖：AFP）
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美股標普500指數選擇權期權看跌止跌

近期美股正進入拋售潮，標普 500 指數自上月高點以來已下跌逾 5%，不過加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 周一 (4 日) 表示，美股大盤看跌情緒已正在趨緩，部分期權市場認為跌勢已盡。

自今年年中以來，期權市場交易員一直在為潛在經濟低迷做準備，在美股不斷創高之際布局賣權。RBC 衍生性商品策略師 Amy Wu Silverman 表示，即使近期股市已出現回檔，市場仍持續擔心現階段極高的「偏斜程度」 (即風險逆轉，傾向開始避險)。不過，這次的回檔並未使偏斜程度進一步上升，顯示市場認為這波下跌逐漸接近底部。

Silverman 表示， 11 月到期的 10% S&P 500 指數 (SPY-US) 一口價外 (OTM) 賣權的成本可以買 27 口 價外買權，從三個月前的將近 37 口下滑，意味著市場看跌的情緒已舒緩許多。

標普500等指標ETF 10%價外賣權成本可能購買的價外買權數量(圖:Bloomberg)
標普 500 等指標 ETF 10% 價外賣權成本可購買的價外買權數量 (圖: Bloomberg)

不過，並非所有市場跌勢都出現趨緩跡象，那斯達克 100 指數 ETF (QQQ-US) 正朝著相反的方向發展，價外賣權成本可轉換的價外買權數量反而增加，代表避險的情緒正在提高。FANG+ 尖牙指數周一下跌約 3% ，目前已較 9 月高點下跌逾 9%，接近修正區間。

這一系列拋售其中涉及一系列因素，從原物料通膨到聯準會 (Fed) 的鷹派訊號，以及美國政府舉債上限，都引發美股全面波動。

盈透證券分析師 Steve Sosnick 表示，標普 500 指數主要衡量看空市場程度的 SKEW 指數顯示，市場正聚焦於 0-5% 的回檔，不太擔心會出現 10%-20% 的修正。

不過， DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 認為市場跌勢尚未到底，VIX 恐慌指數要達到 36 才是所謂的可進場低點，而目前該指數接近 24。

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