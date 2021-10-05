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蘋果股價陷修正 尖牙股龐大權重令美股距離回跌10%愈來愈近 

鉅亨網編譯余曉惠
蘋果股價陷修正 科技股龐大權重令美股距離回跌10%愈來愈近  (圖:AFP)
蘋果股價陷修正 科技股龐大權重令美股距離回跌10%愈來愈近  (圖:AFP)
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美股尖牙股科技股科技產業全球產業蘋果亞馬遜臉書經濟重啟Big TechGoogle修正FANG

殖利率上升打壓科技股，五大尖牙股 (FAANG) 周一 (4 日) 倒地不起，蘋果 (AAPL-US) 從高點累計下挫 10%、陷入修正。分析師表示，雖然新冠口服藥帶動經濟重啟概念股反彈，但科技股權重遠甚其他類股、難以忽視，美股距離從高點回跌 10% 「修正」領域的時刻愈來愈近。

蘋果周一盤中一度下挫 3.1%，終場跌 2.46% 至每股 139.14 美元。從 9 月 7 日股價高峰算起，迄今已回跌 11%，市值蒸發約 3000 億美元

蘋果今年來股價走勢。來源:Bloomberg
蘋果今年來股價走勢。來源: Bloomberg

繼臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 之後，蘋果股價如今也陷入修正。臉書周一因全球系統大當機暴跌 4.9%，跌幅為尖牙股最重，從 9 月 7 日高點至今共回跌 15%。亞馬遜則在 7 月觸及高峰，迄今回跌約 14%。

在科技股賣壓下，標普 500 指數周一跌至 7 月迄今低點、摜破 100 日移動均線 (始於 2020 年 3 月的牛市走勢的支撐)，上周因為新冠口服藥臨床數據進展帶來的漲勢回吐殆盡。

但如果不計 FAANG，標普 500 指數周一的跌幅可以減緩一半。高盛和彭博編纂的數據顯示，五大科技股在標普 500 權重目前為 22%，雖然稍低於今年高點，但相較其他類股的影響力仍是至少 1980 年來最大。

EP 財富顧問公司投資組合策略部門執行董事 Adam Phillips 說：「五大尖牙股的主導地位是一把雙面刃。疫情爆發以來，他們是帶領股市上攻的主力，但當領漲類股改變了，他們依然拖累市場。」

五大尖牙股股價如今已從高峰回跌 9.2%，即將陷入修正，即股價回跌 10%。這段時間他們的總市值蒸發約 3% 或接近 1 兆美元

尖牙股即將陷入修正。來源:Bloomberg
尖牙股即將陷入修正。來源: Bloomberg

彭博的數據顯示，五大科技股領先大盤的上漲幅度，在 6 月到 9 月期間縮小為 4 個百分點，從去年的 33 個百分點大幅減少。

鑒於尖牙股的龐大權重，Fairlead Strategies 創辦人 Katie Stockton 說，大盤動能仍可能流失，「當重量級科技股拉回，標普 500 和那斯達克 100 指數很難獨善其身，免於下跌。」

(本文不開放合作夥伴轉載)

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