 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股盤後〉科技股喋血能源股逆襲 那指費半齊跌逾2%

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉科技股喋血能源股逆襲 那指費半齊跌逾2% (圖片：AFP)
〈美股盤後〉科技股喋血能源股逆襲 那指費半齊跌逾2% (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊新冠拜登通膨就業Fed聯準會共和黨戴琪美中第一階段貿易協議關稅豁免原油非農

週一 (4 日) 高通膨的擔憂持續席捲華爾街、十年期美債殖利率走揚，科技股遭劇烈拋售，能源股逆勢走高，美股四大指數盡墨，那指和費半指數齊跌逾 2%。

政經消息，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 決定維持現有協議，每日提高 40 萬桶原油產量計畫不變，美國西德州中級原油 (WTI) 價格觸及 7 年高點，帶動週一能源股逆勢走高。

美國兩黨就債務上限問題陷入僵局，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默稱，本週必須通過債務上限法案，不能等到 10 月 18 日，才能防止可能出現的美國債務違約。美國總統拜登週一抨擊共和黨不願從災難性事件中拯救經濟、行為虛偽，因為共和黨在川普執政期間增加近 8 兆美元的債務。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週一宣布近期將與中國國務院副總理劉鶴進行對話，檢視美中第一階段貿易協議執行成果，強調無意加劇雙方緊張關係，美國還將重啟部分中國商品關稅豁免程序，以協助美國勞工和企業。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.35 億例，死亡數突破 480 萬例。美國累計確診超過 4382 萬例，累計死亡數超過 70.3 萬。印度累計確診超過 3383 萬例，巴西累計確診 2146 萬例。

週一 (4 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 323.54 點，或 0.94%，收 34,002.92 點。
  • 那斯達克指數下跌 311.21 點，或 2.14%，收 14,255.49 點。
  • 標普 500 指數下跌 56.58 點，或 1.3%，收 4,300.46 點。
  • 費城半導體指數下跌 81.1 點，或 2.49%，收 3,180.1 點。

標普 11 大板塊僅能源、公用事業和房地產領漲，資訊科技、通訊服務和醫療保健板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46%；臉書 (FB-US) 下跌 4.89%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.85%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.07%。

道瓊成分股多收黑。Visa (V-US) 下跌 2.49%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.6%；高盛 (GS-US) 下跌 1.54%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.45%；默克 (MRK-US) 上漲 2.09%。

費半成分股陷入血海。英特爾 (INTC-US) 跌 0.72%；AMD (AMD-US) 下跌 2.06%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.04%；美光 (MU-US) 跌 0.52%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.58%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.87%。

台股 ADR 全部收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.28%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 7.48%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.03%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46% 至每股 139.14 美元。蘋果 Apple Watch Series 7 將於 10 月 15 日於台灣正式上市，售價約 11,900 元起。

臉書 (FB-US) 下跌 4.89% 至每股 326.23 美元。臉書、Instagram、WhatsApp、Messenger 等服務週一出現大當機，不管是網頁版還是電腦版都無法進入。此外，臉書前員工 (Frances Haugen) 爆料，比起公眾利益，臉書更在乎自身利益，美國大選後就放任假新聞流竄。

石油公司 Amplify Energy (AMPY-US) 週一股價幾乎腰斬，收跌 43.87% 至每股 3.23 美元。美國南加州海岸近日發生嚴重原油洩漏事故，相當於 3000 桶原油 (12.6 萬加侖) 從距離海岸近 5 公里的海上鑽井平台「Elly 」溢出，當地生態環境造成嚴重威脅。目前還在釐清管線洩漏的具體原因。 

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.81% 至每股 781.53 美元。儘管晶片短缺打擊供應鏈與生產，特斯拉第 3 季全球交車量仍達到 241300 輛，優於預期水準，再寫新高紀錄。

恒大 ADR (EGRNY-US) 大漲 10.38% 至每股 9.94 美元。港股上市股票中國恒大與恒大物業週一暫停交易，雖然未公布原因，不過陸媒報導指出中資地產股合生創展有意買下恒大物業約 51% 的股份。

經濟數據

  • 美國 8 月耐用品訂單月增率終值報 1.8%，預期 1.8%
  • 美國 8 月工廠訂單月增率報 1.2%，預期 1.0%，前值 0.4%

華爾街分析

隨著能源危機、恒大危機、債務上限問題，還有聯準會即將縮減購債 (Taper) 的問題正左右美股走勢，本週公布的 9 月新增非農就業數據具有決定性意義，可能會影響聯準會政策決定。

AvaTrade 市場分析師 Naeem Aslam 表示：「投資人應謹記，週五非農就業變化數據是本週最重大事件，這些數據對投資人來說至關重要，因為聯準會 (Fed) 將用它來評估美國勞動力市場狀況。」

Aslam 稱：「8 月非農就業人口增加 23.5 萬人，低於經濟學家估計 50 萬個，經濟學家預計 9 月份新增非農就業達 47.5 萬人，若 9 月就業人數的增加可能會支持 Fed 在 2021 年底前開始緊縮購債的立場。」

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，對恒大地產危機、全球物流問題和能源價格上漲，促使市場風險偏好下滑。

Nordea Investment Funds 的策略師 Sebastien Galy 研判：「可能還有一兩週的波動，一系列的議題已衝擊股市。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFTVisaUS-V人力資源網公司US-CRM高盛US-GS迪士尼US-DIS默克US-MRK英特爾US-INTC超微US-AMD應用材料US-AMAT美光US-MU高通US-QCOM輝達US-NVDA台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHTAmplify Energy Corp.US-AMPY特斯拉US-TSLA
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞