歐洲大型原油貿易商 對一年後原油行情看法分歧

歐洲幾家大大型原油貿易商對一年後的原油後市看法不依，Vitol 看跌，Gunvor 和 Trafigura 則預料行情走揚。

Vitol 執行長 Russell Hardy 週一 (4 日) 在能源智庫論壇 (Energy Intelligence Forum) 表示，他預測一年後的原油價格會降到每桶 75 美元左右，理由和通貨膨脹的疑慮有關。

布蘭特原油期貨在週一漲破每桶 81 美元，出現睽違 3 年的高價紀錄，較 2021 年初高出約 50%。

Gunvor 執行長 Torbjorn Tornqvist 則表示，預料今後一年期間會有來自伊朗的原油供給，行情應該會落在每桶 85 美元左右。

Trafigura 則預測每桶行情將上揚到 90 美元，是三家公司當中的最高數字。

這三家原油貿易商預測，石油和天然瓦斯在探勘、開發、生產等上游事業的投資，於未來 10 年將有利潤產生，在那之後的石油需求將轉為減少。

Vitol 也預測，塑料需求即使到了 2030 年代也仍將繼續成長，此外，噴射燃料的需求到了 2040 年代也將持續增加。

天然瓦斯價格方面，特別是歐洲市場從 2021 年初開始迅速走揚。原因和庫存及供給量處於低水準、還有亞洲的需求強勁有關。

依照 Gunvor 執行長 Torbjorn Tornqvist 說法，風力、水力發電這類再生能源，無法填補歐洲的能源空缺。

Vitol 執行長 Russell Hardy 在分析後提到「瓦斯行情在國內 (英國) 、還有部分業者而言，已達到高不可攀的水準。」不過，他也預測目前每百萬英熱單位 (mmBtu)35 美元的液化天然氣行情，到明年應該會下滑到 15 美元左右。