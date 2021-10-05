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冬季來臨+天然氣飆漲 高盛：原油需求看增 年底漲至90美元

鉅亨網編譯張博翔
冬季來臨+天然氣飆漲 高盛：原油需求看增 年底上看90美元（圖：AFP）
冬季來臨+天然氣飆漲 高盛：原油需求看增 年底上看90美元（圖：AFP）
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能源天然氣石油原油高盛全球產業能源業

高盛周一 (4 日) 表示，隨著天然氣價格飆升，公用事業發電站燃料開始改採石油運轉，今年晚些時候原油每日需求量將增加 65 萬桶，國際原油價格上看 90 美元

由於全球天然氣危機的惡化，導致天然氣價格飆升至歷史高點，高盛分析師 Damien Courvalin 預計電力燃料轉換將使原油需求和價格上揚，該行預計布蘭特原油期貨將在今年年底前達到每桶 90 美元

歐洲和中國的能源危機正在波及全球，使部分國家短缺隱憂加劇。能源諮詢 Rystad Energy 預估今年年底，冬季危機可能使原油每日需求量增加近 100 萬桶。全球最大原油出口商沙烏地阿美石油 (Saudi Aramco) 周一也表示，目前已經看到每日原油消耗量增加 50 萬桶。

在原油需求上升之際，供給面產能持平也為原油價格帶來支撐，OPEC + 周一同意照既定計畫，自 11 月起每日產能增產 40 萬桶，目前該組織 580 萬桶 / 日減產措施仍持續進行中，預計透過逐步增產，在 2022 年 4 月前讓減產協議退場。

受 OPEC+ 供給持平激勵，布蘭特原油期貨周一漲 2.5%，收至每桶 81.26 美元，西德州原油期貨上漲 2.3% 至每桶 77.62 美元，寫下 2014 年以來新高。

Courvalin 表示，每年冬天接近春初天然氣用完之際，便會出現石油燃燒達到高峰。全球來看，若冬季非常寒冷，石油需求能輕易達到每天 100 到 200 萬桶。

Courvalin 說，今年天然氣和石油庫存緊張，但石油的閒置產能比天然氣多，石油業正自去年鉅額虧損中逐漸恢復，並紛紛表示不願增加產量，而是以償還債務為優先。

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