台股遭提款近千億 短線選股鎖定具獲利基本面加持個股

國際利空事件頻傳，重挫台股 9 月暴跌 555.52 點，三大法人賣超金額更直逼千億元，法人認為，台股長短期均線糾結，大盤上攻壓力頗大，在利空籠罩下短線需靜待盤勢回穩，持股則建議鎖定有獲利動能基本面加持的企業。

9 月全球金融市場在恒大債務危機、聯準會決策、美國債務上限議題、中國雙限政策等多項影響因素環繞下，拖累台股出現疫情爆發以來最大單月跌幅，9 月加權指數重挫 3.18%，指數下跌 555.52 點，

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，陸股進入十一長假，而本週中國的雙限利空多已反映在股價上，美國參議院也在 9 月最後一天通過臨時預算案，避免聯邦政府關門，下週先看指數是否守穩 8 月下旬前波低點之尚，並留意國際資金對台股的態度。

但要注意的是，美國科技股近期較為弱勢，且美國參議院尚未通過增加或凍結舉債上限法案，目前舉債上限為 28.4 兆美元，即將於 10 月 18 日觸頂，屆時可能成為全球市場變數。

葉獻文指出，隨著今年企業獲利已陸續反映在相關個股股價，第四季台股投資必須將眼光放在明年能維持企業獲利成長，或是受惠於規格升級的產業，以電子股來說，2022 年硬體傳輸規格將大幅進化的相關供應鏈，例如隨著 Intel 與 AMD 傳輸介面進化，明年市場將推出 DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4 與 USB 4.0 等新產品，預期將成為投資亮點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在短期觀察重點上，中國限電對於產業以及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是牽動接下來是場的關鍵因素。

安聯投信台股團隊指出，聯準會決策及縮表行程，也是近期反覆干擾市場投資信心的另一關鍵理由，加上 9、10 月本來就是關鍵大廠對於明年產業展望定調的空窗、等待期，所以市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，股市修正期建議可篩選具有業績支撐且產業具成長潛力的資訊科技、半導體及大型績優股等，等消息面淡化，今年每季度具業績支撐的類股，具有快速反彈機會。

富蘭克林華美投信認為，短線台股上市櫃指數仍以區間整理為主，待消息面淡化，可望向上盤堅；後續仍要看中國限電對廠商製造與生產成本的影響，