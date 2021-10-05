〈台股盤前〉電子盤、ADR同步下挫 大盤恐測前低16248點

隨著美債殖利率不斷走揚，美股周一再度下殺，科技股同步重挫，台股 ADR 如台積電、日月光投控、聯電等也下跌表態，台指期電子盤則下挫逾百點，恐影響今 (5) 日指數持續下探，測試前波低點 16248 點。

隨著中央銀行不斷祭出打炒房政策，公股銀行也相繼調高第二戶房貸利率，包括一銀、兆豐銀與合庫銀等公股銀，均評估拉高第二戶的房貸利率，未來民眾想要申請第二戶房貸，利率至少 1.5% 起跳。

恒大集團 (3333-HK) 與恒大物業 (6666-HK) 周一宣布暫停交易，儘管未公布原因，不過，陸媒報導指出中資地產股合生創展 (754-HK) 擬買下恒大物業約 51% 的股份，取得恒大控制權，金額逾 400 億港元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音日前接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問，談及協助改善車用晶片短缺過程，意識到供應鏈有人在囤積晶片，因此指派團隊進行資料多重檢核，延後部分需求相對較不迫切的客戶訂單。

台股近來受美國聯準會縮減購債、中國雙控與限電政策影響，指數連日下挫，短短五個交易日高低點落差近千點，且由於現今兩大市場仍存在變數，不排除指數仍有下探機會。