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〈世界投資者週論壇〉賴清德：全球經濟重啟關鍵時刻 一定要加碼投資台灣

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
副總統賴清德今(5)日為「2021世界投資者週線上聯合論壇」錄製致詞影片。 (圖：總統府提供)
副總統賴清德今(5)日為「2021世界投資者週線上聯合論壇」錄製致詞影片。 (圖：總統府提供)
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世界投資者週論壇賴清德台灣投資永續

2021 世界投資者週 (World Investor Week) 聯合論壇今 (5) 日登場，副總統賴清德致詞時表示，台灣的多元佈局愈來愈重要，呼籲所有投資者，全球經濟重啟關鍵時刻，一定要加碼投資台灣。

全球年度金融財經盛事「WIW 世界投資者週」將進行為期四天的線上聯合論壇。賴清德表示，這次 COVID-19 疫情對全球的衝擊既深又廣，不僅加速且加大了全球產業供應鏈的重組，改變世界經濟板塊的結構，也改變了人類的生活和消費型態，這些改變對台灣來說，既是挑戰也是機會。

賴清德進一步指出，面對後疫情時代因疫病傳染、極端氣候、地緣政治衝突等不確定因素，台灣未來唯有持續創新產業價值、進行多元經貿布局、提升投資動能、發展永續能源，才能夠在全球經濟重新啟動的關鍵時刻。

賴清德強調，「尤其在美中對抗不斷加劇的經貿結構下，多元布局越來越重要」，政府不斷透過相關政策，讓台灣的生產據點與市場不要過度依賴單一國家，讓貿易夥伴與投資地點更多元布局，其中，申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，就是台灣全球經貿布局中非常重要的一步。

賴清德表示，目前主要會員國對台灣申請加入 CPTPP 都持有正面的評價，國發會也評估，如果台灣能順利成為 CPTPP 會員國，對台灣 GDP 最高將有 2% 的貢獻。

賴清德表示，台灣位於亞太經貿樞紐，人才素質優良充沛，創新動能強勁，很多國際企業包括微軟、Google、ASML、思科等紛紛加碼投資台灣，來台灣設立研發中心，呼籲所有投資者，在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，一定要加碼投資台灣。

賴清德指出，今年台灣經濟穩健成長，期望大家都能為後疫情時代的經濟發展積極發揮影響力，投資台灣、帶領台灣產業成功轉型，為台灣的投資環境創造多贏、互利、共好的局面，讓新常態的經濟復甦之路走得更為平順。

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