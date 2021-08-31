〈新纖法說〉化纖訂單滿到年底 上調全年獲利展望

紡織廠新纖 (1409-TW) 今 (31) 召開法說會，總經理羅時銓表示，目前大環境雖然存在變數，但民生需求持續存在，在手化纖訂單爆單滿到年底，且需求暢旺下，上半年本業獲利已全數超越去年同期，優於年初預估，內部因此上修獲利展望，全年獲利可望較去年成長。

羅時銓表示，原本認為，去年有處分不動產利益，墊高獲利比較基期，所以今年初時本來認為本業獲利會成長，但整體獲利不見得能優於去年；但隨著化纖、瓶用酯粒需求暢旺，價格也維持不錯水準，上半年獲利繳出佳績，本業獲利已全數補足去年業外產生的獲利，下半年將持續成長。

以目前營運狀況來看，羅時銓指出，8 月營收可望維持 35-36 億元的水準，後續營運方面，瓶用酯粒在第四季雖然走出旺季，但化纖需求及價格穩健，能見度直達年底，成為推升營運的關鍵動能。

而越南疫情雖然嚴峻，但新纖與越南油電集團 (PVN) 旗下 VNPOLY 合作的加工絲產線位在疫情較和緩的北越，不受疫情影響，產能維持滿載；另一方面，由南越的紡織供應鏈持續停工到 9 月中，羅時銓表示，也看到急迫的轉單需求，使得訂單更加爆滿、台灣廠區產能供不應求，所幸越南正常生產，加工絲也運回台灣補上供給缺口。

新纖第二季稅後純益 9.99 億元，季增 24.9%、年減 28.9%，每股純益 0.76 元；上半年稅後純益 17.99 億元，年增 20.5%，每股純益 1.11 元。