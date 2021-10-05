南韓工商團體FKI：日本實施出口管制以來 光阻劑等3品項進口無太大變化

據《韓聯社》報導，韓國最大工商團體韓國全國經濟人聯合會 (FKI) 於 5 日表示，日本政府自 2019 年 7 月針對半導體製造所需的氟化氫、氟化聚醯亞胺、光阻劑 3 品項來實施對韓出口限制以來，這兩年期間南韓從日本進口的貨物總額雖出現減少，但上述 3 品項的金額沒有太大變化。

依照韓國全國經濟人聯合會的說法，2019 下半年至 2021 上半年的這段期間，自日本進口的 3 品項總額報 7.246 億美元，與實施出口管制前的 2017 下半年至 2019 上半年期間相比，只微幅減少 0.67%。

此外，關於 3 品項的對日依賴程度，在實施管制前為 75.9%，而管制後為 74.6%、減少 1.3%。

韓國全國經濟人聯合會認為，南韓政府及企業有迅速針對日本的管制措施來進行應變，加上日本政府也在 2019 年 8 月兩度批准光阻劑的出口等、在作法上有所緩和，所以日本對南韓出口在結構上沒有產生太大變化。

日本實施出口管制以來的 2 年期間，日韓之間的貿易額在 COVID-19 疫情的干擾下減少 9.8%。同期間南韓從全世界進口的零件、材料總額雖增加 0.23%，不過當中從日本進口的金額減少 4.1%。

在日本企業的對韓直接投資方面，2019 下半年至 2021 上半年期間報 15.7 億美元，和出口管制前的 2017 下半年至 2019 上半年相比、減少 28.5%。

另一方面，同期間的南韓企業對日直接投資報 24.4% 的增加。南韓 SK 海力士 (SK Hynix)(000660-KR) 等美、日、韓企業組成的企業聯合，於 2017 年 11 月決定買下日本東芝 (6502-JP) 的半導體子公司之後，相關投資就持續進行著。

韓國全國經濟人聯合會也強調，在美、中爭奪霸權的這個時候，希望韓、日兩國能放眼未來建構良好的經濟關係，盼望人的交流能夠重啟，也認為在 ESG(環境、社會、企業治理) 領域有強化合作的必要。此外，該會也期盼在日本新任首相上路後，能透過雙方談判來終結出口管制。