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南韓9月出口創單月歷史新高 半導體出口年增28.2%

鉅亨網編譯凌郁涵
南韓9月出口創單月歷史新高 半導體出口年增28.2%(圖片：AFP)
南韓9月出口創單月歷史新高 半導體出口年增28.2%(圖片：AFP)
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南韓9月出口半導體

根據韓國貿易工業和能源部在週五 (1 日) 公布的最新數據顯示，受惠全球經濟復甦，對晶片、石化、鋼鐵和 IT 設備的需求強勁，南韓 9 月出口額達到 558.3 億美元，連續第 11 個月實現成長。

數據顯示，南韓 9 月份的出口較去年同期增長 16.7%，至 558.3 億美元，創下單月歷史新高，連續第 11 個月維持升勢，並且連續 7 個月保持兩位數增長，略高於分析師預估的年增 16.3%，但較 8 月的年增 35% 大幅放緩。

由於中秋假期，使得南韓今年 9 月份的工作日減少了兩天，9 月每日出口額則創下 26.6 億美元的歷史新高。

各類別來看，15 項關鍵出口產品中，有 8 項產品出口呈現增長，半導體、石化產品和鋼鐵等中間財以及顯示器、無線通訊設備和電腦等 IT 產品的出口均出現 2 位數的增長。

半導體出口年增 28.2% 至 121.8 億美元，創下今年的單月新高紀錄，也是歷史第二高。石化產品出口增長 51.9%，通用機械出口增長 7.9%。電動車和系統晶片的出口也分別增長了 46% 和 32%。

出口國來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口年增 17.3%，對美國出口年增 14.5%，對歐盟出口年增 15.6%，對日本出口年增 17.2%。

累計 1 月至 9 月，南韓的出口總額達到 4677 億美元，也創下歷史新高。9 月份進口則是增長 44%，貿易順差達到 42 億美元

報告中指出，如今已經消除了對下半年出口增長放緩的擔憂，南韓第三季的出口表現超越了第一和第二季，預計南韓今年的出口總額有望三年來首次實現順差。

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