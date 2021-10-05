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疫情趨緩內需有望復甦 星展上修我全年GDP至5.5%

鉅亨網記者郭幸宜 台北
疫情趨緩內需有望復甦 星展上修我全年GDP至5.5%。(鉅亨網資料照)
疫情趨緩內需有望復甦 星展上修我全年GDP至5.5%。(鉅亨網資料照)
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GDP星展出口中國供應鏈疫情

台灣本土疫情趨緩，內需消費可望復甦，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，台灣今年 GDP 預估值將從原先 5% 上修至 5.5%；考量就業市場等因素，預期中央銀行最快要等明 (2022) 年第 4 季才會啟動升息。

星展銀行今 (5) 日舉行第 4 季經濟展望線上記者會，馬鐵英表示，新冠肺炎疫情雖然未改變全球經濟復甦，但復甦的擴張力道恐怕不如預期，之所以上修台灣 2021 年 GDP 預估值為 5.5%，主要來自於第 3 季成長動能帶動所致，但要注意第 4 季的 GDP 恐將放緩。

馬鐵英進一步指出，影響經濟成長放緩的因素，主要包括去年華為囤積晶片製造高基期、中國能源控管與限電政策、東南亞供應鏈因疫情而中斷，這些都將影響我製造業與出口表現，預估今年第 4 季我出口年增幅恐降至個位數成長。

在投資與內需消費部分，馬鐵英分析，受到全球晶片短缺影響，台灣晶圓廠陸續調漲晶片價格，強勁的營收可望支撐資本支出增加；至於內需消費，在本土疫情和緩的情況下，預估民間消費可望自第三季起呈現 NIKE 形反彈，但要注意的是，在疫苗覆蓋率不足與傾向清零的防疫政策下，仍為消費復甦埋下變數。

至於 10 月 8 日即將上路的五倍振興券領用，馬鐵英認為，消費券效益對於有通膨壓力的國家較有助益，在目前多數國家都有通膨壓力的情況下，預期消費券對經濟應有一定的幫助。

馬鐵英表示，受外在逆風環境影響，預估今年第 4 季 GDP 從原本的 3% 下修至 1.8%，但因今年前三季經濟數據優於預期，因此全年 GDP5.5% 應該沒有問題。

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