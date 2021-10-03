〈觀察〉出口熱拉抬GDP表現 經濟「內冷外熱」兩極化

在電子與傳產產業聯手拉抬下，我出口今年前 8 月出口累計已達 2844.2 億美元，全年經濟增長率有望上看 6%，但相較出口火熱，內需市場在本土疫情重擊下尚未回溫，整體經濟呈現「內冷外熱」的。

根據財政部統計，8 月單月出口值高達 395.5 億美元、年增幅 26.9%，預估在電子漲價與美國基礎建設等效應加持下，今年的單月出口值有望上看 400 億美元，就連即將公布的 9 月出口，也有機會在電子科技產業優勢加持下，帶動 9 月出口寫下連 15 紅的紀錄。

相較出口表現燒燙燙，內需產業自 5 月中旬以來受三級警戒影響，持續呈現在低谷徘徊，尤其對人際接觸的服務業來說，即便防疫措施逐步解封，但在疫情重挫下，至今仍尚未恢復元氣。

根據經濟部最新公布的統計，8 月餐飲業、零售業仍較去年同期衰退，其中餐飲業在防疫措施限制下，單月營業額 548 億元，仍比去年同期減少 25.7%，預估在產業尚未完全回溫下，儘管有中秋連假加持，但 9 月營業與餐飲業仍將呈現負成長。

為彌補疫情對內需產業的重傷，政府比照去年發放振興券並加碼提高額度意圖刺激內需消費，但五倍券的能否有效對經濟注入動能，仍有待進一步觀察，中經院預估，以替代率 7 成計算，五倍券挹注 GDP 實質效益約 1400 億元，但想要有效拉抬 GDP、拯救內需產業，則要設法降低日常消費的替代率。