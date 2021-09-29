〈國泰金看經濟〉五倍券加持 上調今年GDP至5.6%、明年估3.5%

台灣今 (2021) 年上半年出口及投資成長率高於原先預估，搭配振興五倍券有助於支撐今年底至明年初的民間消費，國泰台大產學合作團隊今 (29) 日宣布，上修 2021 年台灣經濟成長率預測值，由 5% 調高至 5.6%，但略低於主計總處預估的 5.9%，並首次預測明年成長率為 3.5%。

國泰金 (2882-TW) 今日舉行「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，海外需求仍暢旺，加上國內疫情逐漸受控與疫苗接種比率持續攀升，搭配振興五倍券即將上路，研判 2021 年 10-12 月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣低迷之「陰」，轉向景氣穩定之「朗」；出現「朗」的機率將在 40% 以上。

徐之強表示，除了上調全年 GDP 估值到 5.3%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 4.8-6.2% 之間，也高於原本預測的 4-5.8%。至於五倍券影響，有一部分會在今年底，有一部分要遞延到明年，比重如何還是要看疫情情況，五倍券政策主要針對內需，希望振興夜市、飲食、旅遊等消費，若疫情警戒的解封可以更進一步，預期五倍券的效益可以在第四季就發酵。

展望明年，徐之強表示，出口與投資基期逐漸墊高，整體景氣成長動能將有所放慢。不過，隨疫情趨緩，民間消費有望持續復甦，加上主要國家經濟成長率仍高於長期均值，因此預估 2022 年台灣經濟成長率將為 3.5%，消費將是明年主要動能，研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.5-4.5% 之間。