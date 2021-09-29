 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈國泰金看經濟〉五倍券加持 上調今年GDP至5.6%、明年估3.5%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
五倍券加持 國泰金上調今年GDP至5.6% 首次預測明年成長3.5%。(鉅亨網資料照)
五倍券加持 國泰金上調今年GDP至5.6% 首次預測明年成長3.5%。(鉅亨網資料照)
Tag
經濟成長率五倍券GDP國泰金景氣經濟內需消費

台灣今 (2021) 年上半年出口及投資成長率高於原先預估，搭配振興五倍券有助於支撐今年底至明年初的民間消費，國泰台大產學合作團隊今 (29) 日宣布，上修 2021 年台灣經濟成長率預測值，由 5% 調高至 5.6%，但略低於主計總處預估的 5.9%，並首次預測明年成長率為 3.5%。

國泰金 (2882-TW) 今日舉行「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，海外需求仍暢旺，加上國內疫情逐漸受控與疫苗接種比率持續攀升，搭配振興五倍券即將上路，研判 2021 年 10-12 月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣低迷之「陰」，轉向景氣穩定之「朗」；出現「朗」的機率將在 40% 以上。

徐之強表示，除了上調全年 GDP 估值到 5.3%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 4.8-6.2% 之間，也高於原本預測的 4-5.8%。至於五倍券影響，有一部分會在今年底，有一部分要遞延到明年，比重如何還是要看疫情情況，五倍券政策主要針對內需，希望振興夜市、飲食、旅遊等消費，若疫情警戒的解封可以更進一步，預期五倍券的效益可以在第四季就發酵。

展望明年，徐之強表示，出口與投資基期逐漸墊高，整體景氣成長動能將有所放慢。不過，隨疫情趨緩，民間消費有望持續復甦，加上主要國家經濟成長率仍高於長期均值，因此預估 2022 年台灣經濟成長率將為 3.5%，消費將是明年主要動能，研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.5-4.5% 之間。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
國泰金2882
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞