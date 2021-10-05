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歐元區9月綜合PMI終值略上調至56.2 高於市場預期

鉅亨網編譯凌郁涵
歐元區9月綜合PMI終值略上調至56.2 高於市場預期(圖片：AFP)
歐元區9月綜合PMI終值略上調至56.2 高於市場預期(圖片：AFP)
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歐元區服務業PMI

根據 IHS Markit 在週二 (5 日) 公布的最新報告，歐元區 9 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值略上調至 56.2，高於市場預期。該地區商業活動依舊強勁，但是供應鏈瓶頸對商業活動造成限制，通膨壓力也對需求造成打擊。

數據顯示，歐元區 9 月綜合 PMI 終值意外略為上修至 56.2，高於初值的 56.1，高於市場預期的 56.1，低於 8 月的 59.0，但仍遠高於 50 榮枯線，並已連續 7 個月呈現擴張。

隨著企業將部分投入成本上升轉嫁給消費者，需求降至近 5 個月低點。綜合產出價格指數從 58.3 上升至 59.1。

歐元區 9 月服務業 PMI 終值也略上修，達到 56.4，略高於初值的 56.3，並高於市場預期的 56.3，低於 8 月的 59。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williams 表示：「歐元區目前的經濟形勢是，價格壓力上升但成長的不利組合。兩者都與供應短缺有關，尤其是在製造業，產出成長的下降幅度大於服務業。雖然就歷史標準而言，目前整體擴張速度仍然相對穩健，但仍使今年最後一季的經濟成長落入放緩軌道。」

針對服務業方面，Williams 也表示：「服務業需求增長明顯放緩，這能夠只用供應短缺來解釋，部分原因也來自於疫情持續和對物價上漲的擔憂，使得消費者望而卻步。」

Williams 也表示，如果價格和供應的逆風沒有減弱的跡象，未來幾個月的成長可能會進一步減弱，尤其是進入秋季後確診病例可能出現增加。

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