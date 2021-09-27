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歐洲央行拉加德：歐元區通膨很大程度是暫時的

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
歐洲央行拉加德：歐元區通膨很大程度是暫時的 (圖:AFP)
歐洲央行拉加德：歐元區通膨很大程度是暫時的 (圖:AFP)
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歐洲央行ECB拉加德通膨GDP歐元

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一 (27 日) 表示，歐元區的通膨有可能在秋季進一步上升，但她強調，央行認為這種上升很大程度上是暫時性的。

拉加德在歐洲議會對議員表示，如果經濟活動受到防疫限制收緊的打擊，通膨會比預期的還要弱，但也有一些因素，可能會使得通膨比目前預期的更高。

歐元區 8 月份通膨率為 3%，歐洲央行預計，2021 年度通膨率為 2.2%，2022 年為 1.7%，2023 年為 1.5%。

拉加德表示，目前為止，通膨過高的風險跡象有限，這意味著基本的情景，仍然是在中期內通膨會繼續低於目標。她指出，包括油價上漲、德國結束增值稅率下調等影響，應該會在 1 年內消失。

除了通膨之外，拉加德指出，歐元區的經濟復甦正在日益推進，下半年有望更為強勁。央行預計，GDP 將在 2021 年達到 5.0%， 2022 年為 4.6%，在 2023 年達 2.21%，成長面臨的風險「大致平衡」。

拉加德的相關說法，削弱了原本就顯得疲軟的歐元匯率，歐元美元交易價格落至 1.1700 關口下方，接近上周觸及的本月低點。

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