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電池產業加速成長 南韓電池巨頭同喊技術人力短缺

鉅亨網編譯林薏禎
電池產業加速成長 南韓電池巨頭同喊技術人力短缺 (圖：AFP)
電池產業加速成長 南韓電池巨頭同喊技術人力短缺 (圖：AFP)
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電動車電池技術人力短缺南韓LG Energy SolutionSK On三星SDI均

因產業規模帶動電池技術需求激增，南韓電池巨頭正面臨研究、工程等技術人力的短缺困境。

南韓電池大廠 LG Energy Solution、SK Innovation 旗下的 SK On 以及三星 SDI 均名列全球六大電池製造商，為特斯拉、福斯以及福特等車廠供應電動車電池原料，一位 LG Energy Solution 職員受訪時表示，技術人力招募已跟不上產業成長速度，另外兩間電池大廠也都表達附和。

南韓電池工業協會最新數據顯示，過去 5 年以來，全球電池產業規模已翻倍成長，但在相關研究與設計領域卻缺工近 3,000 人。

研究機構 IHS Markit 也稱，南韓人力緊縮反映出全球電池市場的人力短缺情況已日益嚴重。一位產業專家警告，若無法填補全球技術人力缺口，可能拖累電池技術的發展腳步，進而影響各國實現淨零碳排的進度。

即使面對日益擴大的人力缺口，面對快速增長的電動車需求，電池製造商仍在持續推動產能擴張計劃。

LG Energy Solution 預計今年底電池產能將達 155 GWh，並在 2025 年將升至 430 GWh，可為約 720 萬輛電動車提供動力。SK Innovation 目標為 2025 年將電池年產能調升至少 5 倍，至 220 GWh。

IHS Markit 首席分析師 Richard Kim 認為，未來幾年，技術人力缺口可能會是一個問題。

Kim 續稱，電池產業的人力短缺儼然已是一項全球問題，從現實來看，隨著越來越多企業擴大產能，勞動力供需情況將繼續陷於不平衡狀態。

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