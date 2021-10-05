慧洋-KY 9月營收續創高 前9月每股稅前盈餘6.89元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 9 月合併營收為 17.09 億元，月增 0.04%、年增 67.66%，續創單月新高，自結前 9 月稅前盈餘 51.43 億元，年增 1804%，每股稅前盈餘 6.89 元。

其中，慧洋第三季每股稅前盈餘為 3.59 元，創單季新高；展望後市，慧洋認為，散裝市況淡季不淡，樂觀預期運價高檔可持續到年底。

慧洋指出，9 月自結稅前盈餘為 13.41 億元，年增 3555.16%，每股稅前盈餘為 1.8 元，其中包括處分 2 艘船舶而有處分利益約 100 萬美元 (約新台幣 2800 萬元)、2 艘船舶解約賠償金收入約 2000 萬美元 (約新台幣 5.6 億元)。

展望後市，慧洋表示，中國與澳洲貿易關係緊張，限制澳洲煤礦進口總量，造成用電危機，除了工業生產外也直接影響港務裝卸貨作業流程，使塞港問題更雪上加霜，未來中國是否擴大從其他國家採購燃煤，將靜觀其變。

另一方面，第四季進入巴西鐵礦砂開採和北美穀物收成出貨旺季，各國對原物料的需求仍居高不下，加上美、印等國通過基礎建設法案，鋼鐵礦需求加大，慧洋強調，散裝航運仍處於供不應求的缺船狀態。

慧洋目前船隊規模達 134 艘，平均船齡僅 7 年，且超過一半是新型節能船，營益率自 6 月以來維持 40% 以上，今年再向船廠訂購 7 艘最新節能散裝船，力拚拉大與同業的競爭差距。

就長期來看，慧洋樂觀看待，散裝榮景將延續，由於船舶供給狀況仍吃緊，而 2023 年的環保新規更加速老舊船舶的淘汰，營運可望穩健走揚。