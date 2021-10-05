閎康Q3營收9.05億元創新高 提撥經費助產學計畫

檢測分析大廠閎康 (3587-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收 3.06 億元，月增 0.95%，年增 11.49%，第三季營收 9.05 億元，季增 11.73%，年增 10.64%，累計前三季營收 24.47 億元，年增 9.27%；受惠半導體檢測分析需求暢旺，閎康 9 月營收創次高，第三季營收也改寫新猷。

閎康除了本業營運表現亮眼，也積極投入產學界交流，今日也宣布，未來將提供台大、台師大、清大、陽明交大、中央、中興、成大、中山等 8 所國立大學，每年 2000 萬元的研發補助經費，希望藉此強化研發能力，促進產業升級。

閎康此舉也成為台灣首家提撥高額經費給予學術界的半導體研發實驗室，董事長謝詠芬表示，自己在擔任清華校友會理事長時，長期與學界保持緊密聯繫，深知學術單位在研究經費上的短絀，以及在高端或貴重設備使用資源的不足。

謝詠芬強調，台灣其實有很多好的研發技術能量，但是往往受限於經費，導致許多教授無法在短時間內完成研究，而錯失在國際上發表論文或是商轉的機會。

閎康身為台灣半導體研發實驗室龍頭，將針對具備好技術的團隊給予支持，因此決定投入每年 2000 萬的研發經費，補助 20 個有潛力的計畫，此外，公司也針對每項計畫指派專案人員進行深度合作，讓投入研發的團隊，不只有金錢上的贊助，更有台灣專業檢測團隊的協助，加速其研發進度。

謝詠芬補充，此次補助將聚焦高科技產品和製造、封裝、測試與系統等主題，並運用先進分析檢測技術的研究計畫，支持學術單位在創新元件、材料及創新構想的先期研究及開發。

閎康看好，計畫結束後，智慧產權 (IP) 會由閎康與研發團隊共有，閎康未來不僅可共享研發成果，更可將最新技術導入公司，有助閎康以更高規的能量，服務所有客戶。