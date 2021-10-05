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中興電搶攻電動車充電市場 目標3年內佈建200個快充站

鉅亨網記者林薏茹 台北
中興電今(5)日啟用iCharging台北小巨蛋快充站。(圖：中興電提供)
中興電今(5)日啟用iCharging台北小巨蛋快充站。(圖：中興電提供)
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中興電嘟嘟房快充充電電動車icharging

中興電 (1513-TW) 今 (5) 日啟用 iCharging 台北小巨蛋快充站，宣告將以新品牌「iCharging」，進軍國內電動車充電服務市場，中興電旗下俥酷董事長江馥年表示，預計年底前建置 10 個 100KW 快充站，目標 3 年內在全台建立 200 個快充站。

中興電旗下嘟嘟房於 2014 年啟動 iParking 智慧停車服務，累積超過 42 萬高黏著度會員。江馥年指出，上半年已取得高公局於高速公路湖口南北、清水與東山 4 個服務區超級充電站標案，預計今年底上線。

iCharging 規劃每月建置 3 至 5 座直流快充站，持續擴增服務據點與充電網路涵蓋面，預估一個充電樁建置金額超過 150 萬，年底前會有 10 個 100KW 快充站上線。

為提升停車即充電服務能量，中興電已與數家大型停車業者策略聯盟。江馥年指出，目前台灣電動車市場以 CCS2 規格車輛成長最為快速，導致 CCS2 車輛充電服務缺口持續擴大，且因 CCS2 是目前全球通用的規格，多家車廠目前計畫引進此充電規格車款，iCharging 計畫每年以高功率 CCS2 充電樁佈建 20 座服務據點為目標。

此外，CCS1 充電樁也將依市場需求逐步擴充。除直流充電站佈局外，旗下嘟嘟房也於各停車場積極增設 AC 充電樁，滿足所有月租電動車主需求。

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