歐盟力促充電接頭規格統一 蘋果恐大受影響

為減少不必要的浪費，同時為消費者帶來方便，歐盟委員會週四 (23 日) 發表一項提案，旨在統一智慧手機、平板和相機等電子裝置的充電接頭，一旦法案順利通過，蘋果 iPhone 恐被迫重新採用 USB-C 充電接頭。

歐盟委員會週四表達對部分電子設備採用同一類型充電接口的想法，盼為所有智慧手機、平板、相機與部分耳機、攜帶式音響和掌上遊戲機實現充電接頭統一化。

不過，由於無線耳機、智慧手錶和健身手環尺寸較小，歐盟表示，前述產品不會包含在規格統一的範圍內。

歐盟內部市場委員 Thierry Breton 表示：「隨著電子設備推陳出新，已越來越多充電器無法兼容，或是根本沒有必要，我們正要解決這種情況。」

歐盟表示，人們每年花費約 24 億歐元另外購買充電器，且每年丟棄約 1.1 萬噸充電器，甚至有一些根本沒有使用過，若充電接頭能相互通用，預計每年可為消費者省下 2.5 億歐元，且減少近 1,000 噸垃圾。

這項提案對於堅持使用 Lightning 接頭的蘋果 (AAPL-US) 來說，受影響程度恐較其他裝置供應商來的更大。蘋果對於統一接頭的想法表示反對，認為此舉恐扼殺市場創新，阻礙節能產品的推出。

然而，Breton 解釋這項提案並非針對蘋果或任何人，他認為這項提案不會對任何人造成問題。