 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

亞泰影像Q3營收11.8億元創高 年增近10%

鉅亨網記者張欽發 台北
亞泰影像董事長賴以仁。(鉅亨網記者張欽發攝)
亞泰影像董事長賴以仁。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
亞泰影像亞光多功能事務機

亞光旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收達 3.51 億元，月減 16.13%，年減 3.36%，第三季營收 11.847 億元改寫新高，季增 11.04%，年增 9.68%，為連 6 季站穩 10 億元之上，前 9 月營收 32.71 億元，年增 13.33%。

亞泰影像上半年稅後純益 2.16 億元，創歷年同期新高，年增 13%，每股純益已達 2.98 元。

亞泰影像估下半年營收將優於上半年，目前手中訂單滿載，下半年樂觀，估比上半年好，公司也持續擴產，新產能將在 9 月開出，年產能將增至 3800 萬套；2021 全年營收有機會再創歷年新高。

亞泰影像為全球第二大影像感測器模組廠，產品具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大多功能事務機品牌中，亞泰影像囊括四家。

亞泰影像今年預計將投資擴充深圳廠新產能，第三季起陸續投產，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將由 3200 萬套一舉提升到 3800 萬套，亞泰影像產能分布在緬甸及中國深圳，緬甸眉苗廠在多次擴充後，產能已達每月 130 萬套，今年亞泰影像產能擴充重點在中國深圳廠。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
亞泰4974
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow