〈新普股東會〉持續與大股東鴻海合作電動車 瞄準特規產品

鋰電池模組龍頭新普 (6121-TW) 今 (12) 日召開股東會，針對外界提問與大股東鴻海 (2317-TW) 的合作進度，董事長宋福祥指出，雙方在四輪電動車 (EV) 的合作持續進行中，新普將瞄準特規產品，並透過自身技術，拓展其他客戶，未來有機會將電動車打造成營運第三隻腳。

鴻海先前透過旗下鴻揚創投、寶鑫投資入股新普，持股 8.62%，為新普最大單一股東，隨著鴻海近來積極發展電動車，更在動力電池領域動作頻頻，也讓外界關心新普在集團中扮演的角色。

宋福祥指出，新普在電動車領域並非以通用規格為目標市場，而是瞄準特殊規格，如客戶本身不具電池製造能力、或是特殊規格不具經濟效益，新普才有機會承接，預期產品問世仍有很長一段時間。

宋福祥也坦言，鴻海本來就是新普大股東，雙方一定有合作，不過，對電動車電池規模並無初步預期，主要因電動車儘管營收規模大、獲利卻偏低，且考量使用者特性、牽涉安全層面廣泛，製造風險相對高，不容易賺大錢。

宋福祥預期，新普現今營運已發展出兩隻腳，未來將持續拓展非 IT 領域，也特別看好工控市場，主要因工業型電池可控制品質，是公司比較有興趣的方向。