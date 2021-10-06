〈美股熱門股〉Netflix魷魚遊戲熱播前景俏漲5% Lordstown遭投行唱衰跌11%

Netflix 魷魚遊戲熱播前景俏 漲 5.21%

Netflix(NFLX-US) 近期因《魷魚遊戲》（Squid Game）熱播，投行 Cowen 看好該劇將重新帶動用戶成長，重申該股「優於大盤」（Outperform）評等，目標價定在每股 650 美元，消息激勵 Netflix 周二（5 日）股價大漲 5.21% 至每股 634.81 美元。

Cowen 分析師 John Blackledge 表示，Netflix 靠今年下半年優秀的原創影集，使其公司在各方面的成長處在有利地位，預估 Netflix 在今年第三季將增加 363 萬位訂戶，略高於該公司先前預估的 350 萬。

Blackledge 說：「Netflix 今年下半年原創影集正在快速增加，有望提高用戶黏著度並降低用戶流失率，以及增加更多新的訂閱用戶。」

Lordstown 遭分析師唱衰 跌 11.11%

Lordstown(RIDE-US) 日前出售廠房給鴻海 (2317-TW) 盼對營運有所助益，卻遭摩根士丹利看壞，將 Lordstown 股票評等從中立（equal-weight）下調至減持（underweight），目標價從每股 8 美元下調至 2 美元，影響 Lordstown 周一股價重摔 11.11% 至每股 5.20 美元。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，Lordstown 以 2.3 億美元售出的廠房，價格遠低於先前預估該廠房價值 13 億美元，甚至連 20% 都不到。

Jonas 說：「雖然這筆交易案有助確保 Lordstown 的未來，並爭取到時間發展其他商業項目（新方案、新平台、尚未開發的新領域），但我們認為，對股東來說 Lordstown 的時間已所剩無幾。」

Southwest Gas Holdings 大股東反對收購案 漲 6.85%

天然氣公司 Southwest Gas Holdings(SWX-US) 股價大漲 6.85% 至每股 70.42 美元，原因是維權投資人 Carl Icahn 致函，勸該公司放棄收購 Dominion 能源公司的天然氣公司 Questar Pipeline，以專注拉抬公司股價。

Southwest Gas Holdings 近日同意以全現金方式收購 Dominion 旗下天然氣儲存與運輸公司 Questar Pipeline，該筆交易包括承擔債務在內，總價值為 19.8 億美元。

維權投資人 Carl Icahn 對此收購案表示不滿，向 Southwest Gas Holdings 表示此舉不僅讓股東持股大幅縮水，且 Questar Pipeline 出售價格也高於同行，質疑管理階層是否能擔起責任。

Icahn 表示，Southwest Gas Holdings 的股價表現遜於受監管的同業公司、支出不斷增加，董事會成員流動率也低，但只要經過調整，股價仍有 75% 的上漲空間。