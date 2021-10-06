川普25年來首度掉出富比士美國富豪榜 疫情迄今財富縮水6億美元

富比士周二 (5 日) 公布美國 400 富豪榜，美國前總統川普在疫情期間不像科技業富豪大發疫情財，反而因為主要持有的大城市房地產飽受疫情打擊，身家未能達到上榜最低門檻，25 年來首次掉出榜外。

2021 年的富比士美國 400 富豪榜 (Forbes 400) 最低門檻是 29 億美元，高於前三年的 21 億美元。這導致 51 名富豪掉落榜外，除了川普，落榜的不乏家喻戶曉的名人，如名嘴歐普拉 (Oprah Winfrey)。

川普 2021 年身價淨值 25 億美元。自疫情爆發至今，這位地產大亨的財富共縮水 6 億美元，去年榜上排第 399 名。

歐普拉在 1995 年首度打入美國富豪榜，當時財富淨值為 3.4 億美元，現在雖然坐擁 26 億美元財富，同樣無緣留在美國 400 富豪榜上。

事實上，今年未能續留榜單的 51 人當中，有 31 人比去年更富有，但是比起因為疫情大賺一筆的科技業，財富增值的速度落差很大。

2021 年富比士美國 400 富豪榜前十名，一字排開幾乎由科技業老闆當道，以下為最新的美國前 10 大富豪：

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (身價 2010 億美元)，連四年冠軍 特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (1905 億美元) 臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (1345 億美元) 微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾 · 蓋茲 (1340 億美元) Google(GOOGL-US) 創辦人佩吉 (1230 億美元) Google(GOOGL-US) 創辦人布林 (1185 億美元) 甲骨文 (ORGL-US) 創辦人艾里森 (1173 億美元) 波克夏海瑟威 (BRA.K-US) 董事長巴菲特 (1020 億美元) 微軟 (MSFT-US) 前執行長 Steve Ballmer(965 億美元) 彭博資訊董事長、前紐約市長 Michael Bloomberg(700 億美元)

今年有 44 人新進榜，例如加密貨幣交易所 FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried，他並以 29 歲的年紀寫下入榜最年輕紀錄。

今年榜上女性富豪人數不變，共 56 人，僅占 14%。所有女性富豪中，沃爾瑪 (WMT-US) 創辦人之女 Alice Walton 以 679 億美元穩坐第一，連七年蟬聯冠軍。

此外，貝佐斯前妻麥肯琪 · 史考特 (Mackenzie Scott) 即使去年捐贈將近 86 億美元做公益，仍連兩年蟬聯全美第二女富豪寶座。拜亞馬遜股價上漲之賜，她的資產這一年來增值 15 億美元。