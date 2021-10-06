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〈美股盤後〉Netflix等科技股勁揚 美股全面反彈

鉅亨網編譯羅昀玫
Netflix等科技股勁揚 美股全面反彈 (圖片：AFP)
Netflix等科技股勁揚 美股全面反彈 (圖片：AFP)
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拜登美股盤後標普那指費半道瓊新冠疫情病毒口服藥

週二 (5 日) 華爾街逢低搶買科技股，加上美國 9 月非製造業活動指數意外優於預期，十年期美債殖利率走升，美股自週一暴跌中全面反彈，Netflix 等尖牙股表現強勁，能源股隨油價持續攀升，標普漲逾 1%，反彈至 100 日移動平均線之上。

政經消息，10 月 18 日的美國債務違約大限將至，美國財政部長葉倫 (JanetYellen) 再度發出警告，美國必須在債務破表之前提高上限，否則美國將陷入經濟衰退。美國參議院計劃週三在參院投票暫停債務上限，多數黨領袖舒默向共和黨警告：「如果他們真的想成為違約黨，那是他們的選擇。」

高喊要「重見美好」的美國總統拜登週二表示，基礎建設投資有急迫性，因為中國等對手的基建投資占其經濟的比重是美國的三倍左右，如果沒有大量基建支出，美國可能會失去競爭優勢。 

另外，美中關係也出現緩和跡象，白宮週二公告，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 本週將與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，兩國正試圖重建溝通管道，落實兩國元首共識。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.35 億例，死亡數突破 481 萬例。美國累計確診超過 4390 萬例，累計死亡數超過 70.4 萬。印度累計確診超過 3385 萬例，巴西累計確診 2147 萬例。

週二 (5 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 311.75 點，或 0.92%，收 34,314.67 點。
  • 那斯達克指數上漲 178.35 點，或 1.25%，收 14,433.83 點。
  • 標普 500 指數上漲 45.26 點，或 1.05%，收 4,345.72 點。
  • 費城半導體指數上漲 47.2 點，或 1.48%，收 3,227.3 點。
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標普 11 大板塊僅公用事業、房地產收黑，金融、通訊服務和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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