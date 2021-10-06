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盤前財經大事搶先讀2021年10月06日

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盤前財經大事搶先讀2021年10月06日
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新股掛牌：振宇五金

白宮證實：美中高層瑞士會談 蘇利文將會楊潔篪

週二 (5 日) 白宮發表最新聲明，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 本週將與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，這是兩國強化雙邊溝通的最新進展。閱讀全文...

魔鬼藏細節！「至少 15%」全球最低企業稅協議草案已經修改

週二 (5 日) 經濟合作暨發展組織 (OECD) 推動的國際企業稅收改革協議框架有了新的進展，其中先前全球最低企業稅率設定為「至少 15%」，目前已修正為「15%」。閱讀全文...

鴻海傳在印度生產 iPhone 13 新機 反應生產良率提升

鴻海 (2317-TW) 傳出，擬在印度廠區將調整一條生產線，規劃在當地生產蘋果 (AAPL-US) 最新機種 iPhone 13，市場也解讀，鴻海印度廠良率提升，能縮短新機種的學習曲線，加入量產行列。閱讀全文...

10 月上旬電視面板報價續跌 32、43 吋跌回到去年同期

電視面板價格跌勢不止，市調機構集邦旗下 Witsview 今 (5) 日公布 10 月上旬面板報價，全尺寸電視面板價格續跌，大尺寸 55、65 吋近 2 周跌幅 4-8%，32、42 吋跌 8-9%，不只跌勢持續，後兩種尺寸價格更是跌回去年同期，一季吃掉三季漲幅，跌勢猛烈，至於顯示器、筆電等 IT 面板，10 月價格漲勢也持續收斂，報價已持平上月底。閱讀全文...

中砂首度擠下美商 成 3 奈米鑽石碟最大供應商

中砂 (1560-TW) 今年以來受惠半導體需求增加，鑽石碟、再生晶圓事業雙成長，尤其在鑽石碟方面，藉由與晶圓代工龍頭共同開發、切入 3 奈米製程，更首度擠下美系大廠 3M，成為客戶 3 奈米鑽石碟的最大供應商，市占率過半、估達 70%。閱讀全文...

廣宇車用布局爆發 客戶大單湧入明年大擴產 5 成

鴻海 (2317-TW) 旗下連接線束廠廣宇 (2328-TW) 車用布局大爆發，其中線束新增 2-3 個新客戶，大單急速湧入，加上鴻海 MIH 平台持續做大，廣宇背負重要零組件供應大任，廣宇決議，專門生產車用線束的安徽廠明年將大擴產 5 成因應。閱讀全文...

台積電 2 奈米廠有譜 竹科寶山 2 期擴建案通過都審

內政部今 (5) 日宣布，都市計畫委員會審議通過竹科寶山 2 期擴建計畫，將於科學園區周邊設置 4 座 2 奈米製程量產廠房及相關公用設備。台積電 (2330-TW)2 奈米研發進度符合預期，預計 2022 年開始動工興建廠房。閱讀全文...

外資 9 月擴大淨匯入逾 800 億元 但今年前 3 季賣台股逾 5000 億元

金管會今 (5) 日公布最新外資動向統計，9 月外資擴大淨匯入金額 28.98 億美元 (折合新台幣約 809 億元)，為連續兩個月淨匯入；不過外資今 (2021) 年對台股操作卻不留情，累計前 9 月，外資賣超上市櫃超過 5000 億元。閱讀全文...

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