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【Wen姐筆記】定海神針重現？別急 短多搶控盤權仍有硬仗

Wen姐
定海神針重現? 別急 短多搶控盤權仍有硬仗。(圖：AFP)
定海神針重現? 別急 短多搶控盤權仍有硬仗。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢

台股昨日一度南下逼近年線關卡，但內資出手，成功拉出長下影線，並轉成紅 K 棒，加權指數以上漲 52.4 點、14460.75 點作收，成交值則放大至 3323 億元。台股昨日的 K 棒，又重現定海神針? 但別急，今天有周選擇權結算，短多要搶回控盤權，16500 點至 16600 點間仍有硬仗! 極短線多空強弱分界為 16520 點。關鍵點位為 16386、16445 與 16588 點。

多方要繼續反攻，不僅得守穩 16400 點城池，還得繼續往北挺進! 16400 點兩端哨站為 16422 與 16386 點。最好能夠收復 16445 與 16500 點城池，16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點，昨日的定海神針才能發揮威力。但短多如果要搶回控盤權，關鍵位置會落在 16555 與 16600 點城池間，將是多方硬仗區，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。

但如 16355 點未能挺住，昨日的定海神針威力仍有疑慮，需提防回測 16355 至 16300 點城池，16300 點兩端哨站為 16282 與 16323 點，如未能挺住，獵殺紅色 10 月警報仍未解除! 如失守 16282 點，需提防南下列車再度加速，續往 16258 與 16200 點回測，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，棄守則進入年線與 16000 點保衛戰警戒。16153 為 16000 點保衛戰最後防線，16100 點兩端哨站為 16083 與 16123 點，如再棄守需提防空方再度往 16000 點摜壓，16047 為射門區，16000 點兩端哨站為 15988 與 16023 點。

儘管台股昨日拉出長下影線，但外資昨日又轉為大舉賣超 163 億元，而融資連 3 日大減 142 億元，如台股能在此一位階附近止跌回穩，聰明的投資人應可推斷出籌碼是誰收走? 國家隊與內資法人買盤成為這波努力踩煞車主要力道! 籌碼面部分，外資昨日買超的標的包括面板雙虎與航運，但卻大砍台積、聯電與鴻海，因此今日這二大族群仍是牽動盤面人氣關鍵指標。個股的極短線是否有機會反彈，可觀察本周一的高點能否收復站穩! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)
 

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