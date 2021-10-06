〈台股盤前〉大盤雖守住頸線但技術指標偏弱 再反彈空間有限

台股昨日大盤開低走高，收盤上漲 52.4 點，收在 16460.75 點，成交值 3281.79 億元，這個反彈的走勢激勵了多方信心小增，不過，市場專家指出，台股昨日留下影線收紅，但整體技術指標 KD、RSII 等都偏弱，盤勢上來看，固然可能今天還會有小反彈出現，但空間已經不大。

就美國股市今天收盤的數據來看，美股道瓊指數上漲 311.75 點，或 0.92%，收 34,314.67 點。那斯達克指數上漲 178.35 點，或 1.25%，收 14,433.83 點。標普 500 指數上漲 45.26 點，或 1.05%，收 4,345.72 點。費城半導體指數上漲 47.2 點，或 1.48%，收 3,227.3 點。

其中，科技五大天王集體回暖。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.42%；臉書 (FB-US) 上漲 2.06%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.98%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.00%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股集中市場加權股價指數 5 日留下影線收紅，且收盤上漲 52.4 點，看來台股頸線有守，但台股大盤整體技術指標 KD、RSII 等都偏弱，多方仍宜採取逢高對於手中弱勢股減碼操作。

證券分析師黃漢成說，台股今天可能還有反彈，但上檔賣壓仍不小，就第四季全球經濟、景氣、原物料報價等都看不到亮點，此刻大盤只是跌深反彈並非回升，現階段保留現金為宜。同時，留意目要注意陸續出爐的企業 9 月營收。

在市場重要訊息部分，光學元件廠大立光 (3008-TW) 受手機零組件缺料干擾，9 月營收小幅回升至 41.72 億元，月增 3.99%，爲 8 個月來新高，年減 18.59 %，第三季營收為 119.78 億元，季增 18.44%，年減 19%，前 9 月營收 339.11 億元，年減 16.58%，大立光預估，10 月營收約可維持在 9 月的水準。

EMS 廠鴻海 (2317-TW)9 月營收為 5857.31 億元，月增 46.41%，年增 25.6%。鴻海 9 月營收數字優於公司預期，也創歷年同期次高。鴻海 2021 年第三季營收 1 兆 4038 億，季增 3.44%，年增 8.8%，鴻海 2021 年第三季營收數字創歷年同期新高。略優於市場預估，也優於公司預期。