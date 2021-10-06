 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤前〉大盤雖守住頸線但技術指標偏弱 再反彈空間有限

鉅亨網記者張欽發 台北
〈台股盤前〉大盤雖守住頸線但技術指標偏弱 再反彈空間有限。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈台股盤前〉大盤雖守住頸線但技術指標偏弱 再反彈空間有限。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
大立光鴻海台股盤前

台股昨日大盤開低走高，收盤上漲 52.4 點，收在 16460.75 點，成交值 3281.79 億元，這個反彈的走勢激勵了多方信心小增，不過，市場專家指出，台股昨日留下影線收紅，但整體技術指標 KD、RSII 等都偏弱，盤勢上來看，固然可能今天還會有小反彈出現，但空間已經不大。

就美國股市今天收盤的數據來看，美股道瓊指數上漲 311.75 點，或 0.92%，收 34,314.67 點。那斯達克指數上漲 178.35 點，或 1.25%，收 14,433.83 點。標普 500 指數上漲 45.26 點，或 1.05%，收 4,345.72 點。費城半導體指數上漲 47.2 點，或 1.48%，收 3,227.3 點。

其中，科技五大天王集體回暖。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.42%；臉書 (FB-US) 上漲 2.06%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.98%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.00%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股集中市場加權股價指數 5 日留下影線收紅，且收盤上漲 52.4 點，看來台股頸線有守，但台股大盤整體技術指標 KD、RSII 等都偏弱，多方仍宜採取逢高對於手中弱勢股減碼操作。

證券分析師黃漢成說，台股今天可能還有反彈，但上檔賣壓仍不小，就第四季全球經濟、景氣、原物料報價等都看不到亮點，此刻大盤只是跌深反彈並非回升，現階段保留現金為宜。同時，留意目要注意陸續出爐的企業 9 月營收。

在市場重要訊息部分，光學元件廠大立光 (3008-TW) 受手機零組件缺料干擾，9 月營收小幅回升至 41.72 億元，月增 3.99%，爲 8 個月來新高，年減 18.59 %，第三季營收為 119.78 億元，季增 18.44%，年減 19%，前 9 月營收 339.11 億元，年減 16.58%，大立光預估，10 月營收約可維持在 9 月的水準。

EMS 廠鴻海 (2317-TW)9 月營收為 5857.31 億元，月增 46.41%，年增 25.6%。鴻海 9 月營收數字優於公司預期，也創歷年同期次高。鴻海 2021 年第三季營收 1 兆 4038 億，季增 3.44%，年增 8.8%，鴻海 2021 年第三季營收數字創歷年同期新高。略優於市場預估，也優於公司預期。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
大立光3008鴻海2317蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFT
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞