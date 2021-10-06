記憶體價格高檔+折疊手機買氣旺 三星Q3獲利有望寫3年新高

三星預定周五發布 2021 會計年度第三季初步財報，研調機構 Refinitiv 周二 (5 日) 表示，受惠於記憶體價格高檔以及折疊手機銷售暢旺，市場預估有望交出單季營收紀錄，獲利則有機會寫下三年來最佳成績。

Refinitiv 統計 16 位分析師預期顯示，三星第三季 (7-9 月) 營收可能成長 11% 至 74.6 兆韓元，創歷史新高；營業利益有機會躍升至 16.1 兆韓元 (約合 140 億美元)，年增 30%，是 2018 年第三季以來最佳單季表現。

市場預期，受惠於第三季記憶體報價上揚，三星晶片部門的營業利益將達 9.9 兆韓元，年增 79%。集邦科技數據顯示，第三季伺服器、手機和電腦設備的 DRAM 價格較第二季上漲 7.9%，而多用於資料存儲市場的 NAND flash 價格上漲 5.5%。

不過，近期記憶體市況已出現雜音，競爭對手美光 (MU-US) 示警記憶體出貨量將下滑，且下一季財測大幅低於華爾街預期，市場預料記憶體報價第三季觸頂後走跌。

韓華證券分析師 Lee Soon-hak 表示，預計記憶體報價將在近期短暫下跌，並於明年反彈。

另一方面，在客戶搶產能帶動下，三星晶圓代工業務營益率將達到雙位數。不過，市場預估手機部門的營業利益約為 3.7 兆韓元，年減 16.8% 但較上季成長。

Counterpoint 資深分析師 Jene Park 表示，三星自 8 月下旬推出折疊手機以來，估計一個月內已售出 200 萬支 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 機型，其中韓國銷量最高，其次是美國。

三星預定月底召開財報會議，屆時除了能一覽各業務表現外，該公司斥資 170 億美元興建美國晶圓廠的最新情況也是焦點，路透引述消息人士表示，晶圓廠設廠計畫最終將落腳德州。