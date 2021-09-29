傳三星美國新廠接近定案 將設於德州威廉森郡

據《路透》引述消息人士報導，南韓三星電子 (005930-KR) 美國建廠已接近定案，計畫於德州威廉森郡 (Williamson) 興建，投資規模高達 170 億美元。

三星官方回應，表示正在多個地點繼續進行實質調查，但尚未做出決定。

三星此前在提交給官員的文件中表示，工廠將生產先進邏輯晶片，預計創造約 1800 個工作機會。新廠計畫於 1 月開始建設，占地 600 萬平方英尺，並於 2024 年底投產。

一位知情人士表示，雖然三星尚未做出決定，但由於提供的補貼以及穩定的電力和水源供應，奧斯汀近郊的威廉森郡是優先考慮的選擇。

早前報導稱，威廉森郡提供的租稅優惠，包括三星使用的土地將獲得相當於其估算財產稅 92.5% 的高額補助，為期 10 年，而接下來 10 年為 90%，之後 10 年再降至 85%。

三星位於奧斯汀的現有晶圓廠，在第 1 季曾因冬季風暴停工，造成生產損失達 3000 億至 4000 億韓元 (2.54 億至 3.39 億美元)。

據 TrendForce 數據，在晶圓代工行業中，截至 6 月底，三星的市場份額為 17.3%，僅次於台積電的 52.9%。