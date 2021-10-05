三星H1奪下全球智慧型手機面板48%營收市占 稱霸群雄

南韓三星電子 (005930-KR) 旗下負責面板生產的三星顯示 (Samsung Display)，2021 年 H1 於全球智慧型手機的顯示器市場拿下 48% 的營收市占，稱霸群雄。不過與去年同期的 50% 市占率相比則略有下滑。第二、三名是中國京東方和天馬微電子。

根據市場研究公司 Strategy Analytics 的最新報告，2021 年 H1 三星顯示在全球智慧型手機面板市場奪下 48% 的營收市占率、略遜於去年同期的 50%。

中國京東方 (000725-CN) 則以 15% 的營收市占排名第二，深圳天馬微電子 (000050-CN) 以 8% 的營收市占排名第三。

在 2021 年 H1，全球智慧型手機面板市場的總營收報 210 億美元 (約折合新台幣 5865 億元)、較去年同期的 186 億美元高出許多。

Strategy Analytics 的資深分析師 Jeffrey Mathews 表示，由於智慧型手機製造商持續在中高階手機上頭擴張 OLED 面板應用，也因此帶動了手機面板市場的持續成長；還有市場出現爭奪面板以確保庫存的現象，也同樣推升了相關需求。

Strategy Analytics 預測，在高階顯示器、尤其是可摺疊面板的需求帶動下，市場將出現進一步的成長；只不過面板驅動 IC 的供給短缺有可能會帶來干擾。