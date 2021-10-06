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揮別15年中古屋 徜徉清爽北歐｜三商美福

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DECO TV15年中古屋三商美福

撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 三商美福

 

揮別 15 年中古屋 徜徉清爽北歐風

三商美福

15 年屋齡的宅邸，屋況本身擁有良好的空間條件。屋主選擇委託三商美福設計團隊，屏除舊有樣貌，全然煥新的進行全室規劃，讓親子與寵物享有完善的起居環境！由於全家喜愛貼近自然，也期待整體設計能以北歐簡約為主。格局規劃上，除了滿足目前現有生活需求外，也完整連貫內外氛圍，讓視覺有別以往全面放大。

三商美福貼心的規劃顧問 Laura，考量到屋主一家喜愛露營生活，主要以清新白與木質語彙貫穿全室，勾勒出宛如沐浴於森林中，被芬多精包圍般的清爽自在。並同步讓客、餐廳維持開放尺度，使孩子們與寵物可以盡情遊戲玩耍。所有使用板材，也皆以歐盟認證低甲醛環保建材進行，不僅健康自然，同時方便整理維護。

在公領域上特別以綠色、白色的烤漆玻璃組合，TV 主牆以幾何線條揮灑，蘊含陳列與收納機能，讓美感與實用兼具。沙發後方以半高牆面搭配清玻，規劃為親子共讀的書房空間，後方櫃體以虛實呈現具陳列與收納的複合機能，能完整展示出男主人所珍藏的公仔們。

餐廳空間以白色櫃體、錯落高度的吊燈燈飾，規劃溫馨舒適的用餐氛圍，牆面設計呼應 TV 主牆，烤漆玻璃也成為孩子們的塗鴉牆，不僅讓親子同樂，也讓孩子的創作成為家中最美的溫馨裝飾。

孩房規劃雙床設計，櫃體以清淺色系安排，也同時劃分出，兄弟倆各自獨立置物空間，給予足量的收納規劃。

主臥從步入廊道的側邊開始，置頂的大尺度櫃體，完整置入全家最愛的露營器具，滿足大量設備收納的需求。更衣室的門片運用，以玻璃推拉門扉為主，強調輕盈質感。整體設計吻合屋主的置物需求，也維持一定的留白比例，並融入自然、輕盈，與富含人文的調性。

屋主也表示，會選擇與三商美福合作的關鍵，由於擁有領先業界的「720°VR 模擬實境」技術，從格局到軟裝的建議，都能表現出擬真的樣貌效果，能預先瀏覽未來新家的樣貌。且因為家中有孩童，更在意居家健康安全，其使用板材皆由歐洲進口，並皆是獲歐盟認證低甲醛的環保建材。

更重要的，完工驗收後享有完整保固與售後服務，貼心的流程安排，也讓屋主更安心交付委託。

 

 

來源：《DECO TV》10 月

更多精彩內容請至 《DECO TV

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