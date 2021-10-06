撰文者 - DECO 雜誌

攝影者 - Alexander D'La Roche

資料暨圖片提供 - Broissin

MEXICO

後疫情時代創新型商辦空間

Broissin Toreo Offices

位於墨西哥首都的 Broissin Toreo Offices，是建築事務所 Broissin 針對後疫情時代的辦公場域所特別規劃設計的。其設計主軸就是將原本傳統常規的辦公室格局，改為靈活度更高，使用人數可隨時拆散或重組的小組型辦公室空間，沒有所謂的固定式熱點辦公桌或公用工作站的設置，以確保使用者之間的身體接觸只存在於相關團隊之間以及一次不超過 8 人團體的小組間進行，此外更藉由室內空氣品質的控管，提升了辦公室內的安全性與防護力。

超脫傳統思維的空間運用模式

Broissin 的設計團隊表示，當初在設計這個全新的辦公室場域時，墨西哥國內主流的商辦空間依然是由開放式場所與高階主管的私人隔間辦公室融合而成的綜合方案，並沒有將 Covid-19 疫情的影響考慮在內，然而設計團隊認為，傳統辦公空間的定義方式對於空間所能提供的功能性發揮度明顯不足，並非是一個理想的解決方案，所以設計團隊將機能性與必需品兩大關鍵特別獨立出來分析，創造出「必需品 + 使用者 = 空間」的等式，將個人使用者獨佔空間的意識淡化，轉為更具創新想法，以小團體為單位的拆解聚合式規劃。從一人使用的單獨艙房到八人共享的開放式空間，Broissin Toreo Offices 內有許多或開放或封閉，且風格機能各不相同的辦公地點可供選擇，讓使用者去融入空間，而非固定一個樣板模式，在制式的工作環境中執行當日的代辦事項。

在許多年前，固定的且被分配好的辦公地點就已經不是 Broissin 的工作常態，每天針對當天的工作需求輪換不同的工作地點為同仁帶來動力與新鮮感，但在無法與認同或熟識的同事固定使用相同空間的前提之下，且可能要與同事爭搶喜愛的位置，勢必會對同理心與包容性的人性帶來挑戰。Broissin 的內部成員表示，這樣競爭心態的狀態在一週之內就會得到緩解，而因為有多個靈活的空間可以使用，在六週內就能適應多種工作形式的可能性，每個人終能找到自己最適應的工作狀態，將自己融入團體之中，不再將個人意識放在最先端，而這樣的模式，無形當中也提高了工作效率與動線流暢度，比起以往獨自一人占據一個固定位置的工作形式也顯得更具競爭性，讓群體的重要性躍升於個人之前。

將戶外場景導入室內空間

Broissin Toreo Offices 所在地的墨西哥城，30 到 50 層的摩天大樓只有少數幾層樓有露台或是允許業主打開窗戶，且大多數的建築物都有玻璃帷幕或隔牆，這不只導致了幾個地標性的企業建築皆缺乏外部空間的設置，戶外的氣流也無法流暢地流通到室內空間，Broissin Toreo Offices 位於「Parque Toreo」的辦公樓層也不例外。為了解決這個困境，設計團隊創造了一個小型的可控生態系統，可以有效的控制二氧化碳、甲醛、PM2.5 等會影響人體呼吸健康的有害物質的濃度，在大多數辦公室的二氧化碳平均值在 800 ppm 至 1000 ppm 範圍內時，Broissin Toreo Offices 是內的二氧化碳含量則可低於 550 ppm，確保了清新的空氣品質，而由於該生態系統藉助了大量植物的呼吸與光合作用，蓊鬱盎然的綠色植物滿佈於辦公場域內，也營造出將戶外陽台景觀引入室內的錯覺感，這也是為何來訪者進入這個辦公場域不同區域的共享開放空間，會有種從戶外進入室內的感覺，模糊了內外的交際界線。

在一些動線流暢的開放式休憩區或會議區，採光皆是來自於外部空間的自然光照射，並且隨著時間的推移不斷地減弱，從而讓內部使用者感受到晝夜規律的光影自然變化過程，並藉由生態系統的迷你農場與水耕栽植架的設計，讓使用者彷彿置身城市的中央公園區，無形中也為整個辦公場所帶來充滿活力與積極生活的正面能量。







來源：《DECO TV》10 月

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