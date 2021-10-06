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聽植物在說話，自然系綠庭民宿

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旅人誌小雨林綠庭民宿

藤蔓綠葉交織的綠色甬道篩落陽光，碎石路兩旁三幢矮房子安靜地坐落在濃深綠意裡，民宿小雨林像是靜悄悄的世外桃源，農舍改建的老屋以天然溫泉和繁盛草木，為訪客洗滌都會塵埃。

從小在綠建築長大，在台北擔任藝術行政的小雨，以及竹科工程師的阿佐，一對兼具理性與感性的夫妻，因為回歸自然的共同夢想，來到小雨的故鄉宜蘭礁溪，把爺爺的 60 年老穀倉重新整理打造，去除滿倉雜物、鐵架支條，露出支撐穀倉的檜木懸樑，把視野和採光還諸自然，復原老房子原本就擁有的，和諧美好的樣貌。

 

打破與綠意的第四面牆

老房子在兩人到訪時看起來千瘡百孔，多年乏人問津。阿佐和小雨不急著動工，而是坐下來泡杯咖啡，看著房子發呆、討論，花時間與空間對話。「慢慢地，我們知道了風的走向，樹影如何搖曳，一整天陽光會怎麼變化。」阿佐說：「房子該有的樣子也就逐漸浮現出來。」

綠意盎然的周遭環境，以及鄉野豐美和諧的自然生態，這些原本就屬於在地的既存元素，融合到屋舍結構中。兩人刻意「把自然濃度調高」，打破居所與綠意的第四面牆，大面落地玻璃讓庭園成為主視覺，屋頂破口下種滿檸檬香鋒草、光蠟樹、綠珊瑚等植物，當頂光灑落，彷彿設置在室內的一處小小綠意劇場。

 

坐擁泉眼的老房子，擁有得天獨厚的天然溫泉，寬敞浴池安置在各種蕨類簇擁、姬龜背攀爬蔓生的溫室中，當夜晚蟋蟀發出唧唧蟲鳴，葉影掩映搖曳，真像旅宿名稱一樣，予人在雨林中泡溫泉的錯覺。「我們很喜歡雨天，希望讓來客也可以聆聽雨滴的聲音，所以天花板的厚薄和角度花了特別多功夫。」阿佐笑道。

比起預算因素，更多是源於對房子的熱情，他們每逢假日就到宜蘭上工，裝配水電、坐沙發、打磨水泥浴缸、梳理庭院種植綠樹，花費兩年時光整理沃養，讓小雨林變成他們想要的樣子。

 

坐在沉降式長桌前，我們啜飲著小雨的手沖咖啡，分享民宿特製美味磅蛋糕，或聊天分享旅遊經驗，或靜靜看著各種鳥兒飛到窗前的水池洗澡，庭院裡公雞母雞悠閒踱步，毛色油亮的小黑羊在油綠嫩葉間爆衝，一旁管家顧著煙燻箱，今晚的燻雞大餐正流淌油花，空氣中四溢著香氣。伸手可及的自然和綠意像是一片柔軟的絨毯，包覆著漂流至此的都市靈魂，農村生活的安逸浸潤在每個時刻。

「我覺得人類越走向科技化，也越會講究自然性靈。」小雨說：「現代社會人與人的界線很清楚，然而人跟植物的界線是可以模糊的。」就像是她和阿佐，兩種不同領域的靈魂，在宜蘭的自然風土中產生共鳴，綠色的生命力包覆小雨林，迎接在生命旅程中有些疲憊的人們，來這裡曬曬太陽吹吹風，感受放鬆療癒的光合作用。

 

 

 

【info】小雨林

add 宜蘭縣礁溪

FB 小雨林

note 若需訂房，請事先透過訂房網站或 FB 私訊，管家才會提供詳細地址。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

 

 

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》10 月號

更多精彩內容請至 《TRAVELER luxe 旅人誌

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