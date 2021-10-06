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生泰擺脫火警陰霾 與輝瑞完成確效 稼動率拉升至7成以上

鉅亨網記者沈筱禎 台北
生泰擺脫火警陰霾 與輝瑞完成確效 稼動率提升逾2成。(圖:AFP)
生泰擺脫火警陰霾 與輝瑞完成確效 稼動率提升逾2成。(圖:AFP)
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生泰原料藥輝瑞生達藥品

生達 (1720-TW) 集團旗下原料藥廠生泰 (1777-TW) 今年 5 月廠房發生火警，不過近期陸續與輝瑞 (PFE-US) 等國際藥廠完成產線搬遷、藥品確效作業，9 月營收大幅跳增 6 成、10 月將再走揚，第四季整體稼動率將從 50% 攀升至 70% 以上。

生泰原有 7 座廠房，產品線包括中間體、消炎解熱鎮痛劑、心臟血管劑、呼吸系統藥物、局部麻醉劑、消化系統藥物、肌肉鬆弛劑等，今年 5 月有 4 座廠房遭祝融之災，災害損失金額約 2 億元。

生泰近期將麻醉劑等關鍵原物料，轉往未遭損毀的 3 座廠房生產，並自 8 月底開始陸續獲得國際客戶藥品確效認證，帶動 9 月營收攀升至 7174 萬元，月增 66.74%、年增 1.79%；累計前 9 月營收 6.11 億元，年減福也收斂至 19.68%。

隨著客戶陸續完成藥品確效認證，生泰稼動率也從災情間的 50%，至今已提升至 70-80%，預期 10 月營收有望再小幅成長，第四季每月營收將維持 7000-8000 萬元水準，單季營收站穩 2 億元。

生泰為重建廠房及購置機器設備，擬辦理現增 1200 萬張，每股發行金額暫定 50-80 元，目前已啟動廠房建置作業，包括向日本、德國訂購玻璃反應槽等產線設備，預計 C 廠本 (10) 月上旬動工，明年第二季完工，待廠區投產後，整體營運將顯著好轉。

其他廠房方面，D 廠最快明年第三季完工；其他兩座廠房則預計明年動工、2023 年完成。

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