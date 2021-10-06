9月股市大震盪 兩大市場、一產業仍逆風繳出正報酬

全球股市 9 月大幅震盪，但仍有基金逆風繳出正報酬佳績，根據 Lipper 統計，這些逆勢交出正報酬的基金主要以大中華、越南等市場為主，產業則以天然資源相對亮眼。

MSCI 世界指數在 9 月 6 日衝到歷史高點後，隨後出現明顯修正，自高點來已回檔 - 5.58%，不過同期間仍有不少股票基金相對抗跌，統計顯示，投信發行的股票基金與股票組合基金中，有 9 檔基金力守正報酬。

根據統計，自指數高點修正以來維持正報酬的股票基金，主要集中在天然資源、中國與大中華，以及俄羅斯、越南等單一國家，其中，保德信全球資源基金於期間報酬達 6.12% 居冠，野村新興傘型之大俄羅斯基金以 3.86% 位居第二，台中銀 TAROBO 機器人量化中國、德銀遠東 DWS 全球原物料能源、日盛中國內需動力基金則維持逾 1% 表現。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，陸股在市場修正時，走勢相對抗跌，雖然在監管政策等影響下，導致投資人對中國股市展望較有疑慮，但預期今年 A 股將走結構性行情。

許智洋進一步指出，隨著市場利空逐步消化，陸股可望出現築底反彈走勢，第四季市場風格將轉趨大型股及跌深的大消費類股。

許智洋分析，雖然中國 9 月份官方製造業 PMI 降至 49.6，低於市場預期，也是 19 個月來首見落於榮枯線下，但預期隨著四季傳統旺季來臨，中國股市在回檔整理後更具投資吸引力，有望上演第四季的旺季行情。

根據歷史資料，從 2005 年以來，滬深 300 指數於歷年 10 月至 12 月期間，各月平均報酬率落在 1.1% 至 4.8%，顯見目前正是布局 A 股的買點。

富達國際亞太區投資長 Paras Anand 指出，儘管中國持續強化監管力度，導致市場劇烈波動，但這也相對意味中國有許多產業已出現超賣情況，從長期角度的角度來說，也是逢低布局的時候。

富達認為，整體而言，聯準會縮表不會對亞洲的資產市場產生重大影響，加上各國經濟活動陸續解封，這也較有利於亞洲企業與股市走勢。