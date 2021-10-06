中概股前景不明 索羅斯基金等機構投資者發出警告

據報導，在政治環境等不確定因素下，西方投資人正在遠離對中國企業的投資。包含索羅斯基金公司 (Soros Fund Management)、避險基金英仕曼集團（Man Group）等大型機構投資人皆表示，非常擔憂在美國和亞洲交易的中概股前景。

投資長 Dawn Fitzpatrick 就在週二 (5 日) 表示，該公司正在迴避對中國的投資。他表示，公司如今已經不再將錢投入中國，投資人若要將現金投入中概股時，必須要非常小心。他也預期，許多在美上市的中國企業很可能會不得不搬遷到香港。

儘管 Fitzpatrick 沒有透露任何公司的名字，但是包含阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US) 和滴滴 (DIDI-US) 這些在紐約上市交易的中國企業，在中國對大型科技公司的打擊下，今年大部分時間都承受著壓力。

阿里巴巴和京東自 2 月中旬以來均下跌了至少 33%，而滴滴自 6 月底上市以來已暴跌 47%。同時，今年上證指數僅上漲 2.7%，大幅落後於 MSCI 世界指數 12% 的漲幅。

在中國當局對大型科技公司進行全面反壟斷調查，並對外國上市公司進行網路安全審查以及禁止補教公司盈利等措施後，對全球金融市場造成了衝擊。投資人對中概股發出了警告，憂心接下來的局勢。

全球最大對沖基金英仕曼集團執行長 Luke Ellis 表示，如果投資於市場當中，就不可能對中國沒有任何看法。在科技和教育產業受到打擊的情況下，中國的吸引力似乎已經不如一年前。

Ellis 建議，投資者需要更加靈活，在預期會出現干預和重大政策變化的世界中，持有 10 年期的投資是沒有意義的。

避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 執行長 Jonathan Pollock 則是表示，中國市場仍然有機會，但是，未來要進行大規模投資部署是很困難的。