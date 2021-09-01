中國監管風波不斷 美眾院9月就中概股相關風險召開聽證會

近來中國監管風暴一波未平，一波又起，在市場上掀起陣陣波瀾，外媒週二 (31 日) 報導，美國眾議院小組 9 月下旬將針對在美上市中概股的相關風險舉行聽證會。

在中概股走勢震盪之際，眾議院投資人保護、創業和資本市場小組委員會 (Subcommittee on Investor Protection, Entrepreneurship and Capital Markets) 將在 9 月 22 日舉辦聽證會，就中國擴大監管所導致的股價波動風險進行調查。

此外，美國國會還對中企的會計作法以及部分中企與中國解放軍的聯繫感到不滿。

中國週一 (30 日) 發布通知，嚴格規定網路遊戲企業向未成年人提供遊戲服務的時間，消息發布後，網易 (NTES-US) 在美上市中概遊戲股隨即受到打擊。

此外，中國政府上月發布「禁止網路不當競爭行為規定」向社會公開徵求意見後，也使阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、拚多多(PDD-US) 等中概股再度陷入沉重賣壓，更傳出方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 操盤的 ARK 創新 ETF(代號 ARKK) 已出清中國上市公司 ADR。