企業獲利強勁支撐 全球高收益債市仍有看頭

隨著美國經濟穩健復甦，美國聯準會 (Fed)11 月啟動縮減購債的可能性越來越高，柏瑞投信表示，儘管 Fed 釋出鷹訊，但官員對於升息步調的意見仍然分歧，整體料仍將呈現鴿式退場態勢，且市場對於縮減 QE 多已反應，預期經濟持續復甦所帶動的通膨亦將溫和回落，在景氣加溫、獲利增長、通膨可控的環境下，有利於高收益債市持續走揚。

美國經濟成長力道已回復至疫情前水準，帶動美國企業獲利繳出亮眼成績單。美國高收益債發債企業公布第二季的財報，不僅整體營收季增幅 8.9%，而年增幅更達 38%、創下資料統計以來最強勁的表現，且連續兩季的年增幅皆出現正值。此外，第二季整體 EBITDA Margin 為 16.9%，亦出現顯著增長，也高於 2008 年以來均值的 16.2%。

提早布局 高收益債信評調升利多

另方面，受惠於國際油價持穩於高檔、企業獲利增長強勁，企業信用體質持續改善，今年來每個月的高收益債發行人的信評調升數目皆大於調降數目；若針對過去 12 個月債券信評調升 / 調降的比例來看，這個比例截至今年 9 月底也來到史上次高水位。就產業而言，以能源、住房、科技為主要信評調升產業。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，高收益債企業信評的調升往往伴隨著利差收斂的優勢，今年更受惠於去年大幅擴張的利差，將提供比過往更好的收斂空間，對於高收益債的未來報酬潛力為一大利多。加上美國經濟成長前景無虞，Fed 也會持續耐心溝通政策立場，預期全球高收益債市還有甜蜜期。

根據 Bloomberg 統計，「明日之星 *」債券從年初至今新增規模達 225 億美元，且市場最新估計未來兩年尚有近 750 億美元增幅的潛力。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠指出，儘管 Fed 即將縮減 QE，但若參考前次 QE 退場，即 2013 年底 Fed 開始縮減購債、乃至升息縮表的經驗，可以發現全球高收益債的報酬續航力仍佳 (圖一)。另外，受惠於較短的存續期以及目前仍有近 5% 的較高殖利率水準，面對未來利率緩升的格局，全球高收益債也兼具良好的息收機會與緩衝耐震能力。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，成立於 2008 年 8 月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、QE 退場等利空考驗的全球高收益債券基金，即使近年來面對疫情來襲、美債殖利率上揚的衝擊，本基金美元級別表現截至 2021 年 9 月 30 日，仍位居同類型第 1 四分位 (表一)。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 透過全球研究團隊的資源與擇債分析實力，以成熟國家高收益債打穩基底、再搭配新興市場債，提升資本利得的機會。

此外，不限縮特定高收益債種的投資策略亦幫助基金受惠能源、原物料與消費產業的景氣復甦行情。同時亦維持投組於中性存續期、無持有當地貨幣債與波動較大的衍生性金融商品，謹慎管控風險，也幫助本基度蟬聯理柏台灣兩座基金大獎 ** 的殊榮。惟上述配置仍會隨市況而調整，且須留意高收益債市仍有相關風險。

圖一、全球高收益債於減債期間平均報酬表現 (非本基金報酬)

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信，統計期間自 Fed 縮減 QE 起算至 2018 年底止 (2013/12/31~2018/12/31)。全球高收益債、美國短高收益債、美國金融債均採用 ICE 美銀系列指數。本圖僅為市場概況，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來收益之保證。此指數亦非基金之績效指標。高收益債仍有相關投資風險，投資前請審慎評估。

表一、本基金績效表

資料來源：Lipper，2021/9/30，以同類型之美元級別計算。同類型基金分類依據為投信投顧公會分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」。美元 A 級別成立日：2016/1/27。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險，投資前請審慎評估。

*「明日之星」係指原為高收益債等級的企業，因信用品質改善而獲得國際信評機構調升至投資等級 (BBB 級以上)。

** 資料來源：Lipper 理柏台灣基金獎 - 環球高收益債券 (當地貨幣) 類別 - 三年期、五年期獎，2021/4。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110336)