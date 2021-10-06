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程泰董座看好明年工具機景氣 挺台加入CPTPP產業將翻身

鉅亨網記者林薏茹 台北
程泰董事長楊德華(左一)。(圖：工具機公會提供)
程泰董事長楊德華(左一)。(圖：工具機公會提供)
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工具機限電CPTPP程泰

程泰 (1583-TW) 董事長楊德華今 (6) 日表示，看好第四季工具機產值將成長 1 成，明年產業景氣續揚，獲利將更上層樓；他也認為，台灣必須加入 CPTPP，可減免關稅，若順利加入，「台灣工具機業就翻身了」。

楊德華今日出席 2021 工具機產業白皮書發布記者會，會後受訪時，談及台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 議題，楊德華指出，工具機出口仍有 4-5% 關稅，且日韓匯率貶值、又享有關稅優惠，台灣在關稅與匯率方面都處於不利位置。

楊德華認為，既然無法加入 RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，盼台灣能加入 CPTPP，對工具機產業是利多，若通過加入，「台灣工具機產業就翻身了」。

對於工具機市況，楊德華指出，今年工具機訂單很不錯，但受新台幣升值、海運成本大增影響，獲利不如預期，營運依舊辛苦。

談及限電，楊德華也說，中國是工具機主要市場，限電政策對部分工具機業者第四季表現難免有影響，但台廠韌性強，加上東協、歐美市場逐步復甦，可抵銷中國限電帶來的變數，第四季產業產值可望較第三季成長 10%。

楊德華也看好明年工具機產業景氣，他認為，雖然中國受限電影響，但仍是第一大市場，加上歐洲訂單回溫、美國新基礎建設帶動需求成長，可彌補中國市場趨緩因素，且東南亞工廠也陸續恢復運作，明年工具機產業獲利可望更上層樓。

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