台股多頭熄火 科技基金逆勢繳出2成以上績效

台股近期跌跌不休，肩負撐盤重任的電子族群也跟著熄火，但今年以來科技類股相關基金平均績效仍有 2 成以上，投信表示，在資金動能充沛的環境下、台灣科技產業景氣穩定等基本面支撐下，預期本季大盤還有機會反彈，仍看好科技族群後市。

電子科技族群向來是左右台股的關鍵，其中半導體在需求緊俏的情況下，帶動淨值跟著水漲船高，根據統計，今年以來台股科技基金平均績效約 24.21%，優於加權指數漲幅 14.95%。

進一步看個別基金績效，包括統一奔騰證基金、新光創新科技基金、安聯台灣科技基金，以及瀚亞高科技基金等四檔基金，近兩年報酬率更高達 100% 以上，績效相對亮眼。

瀚亞投資表示，近期台股出現較大的回檔修正，主要受到美國政府債務危機、中國限電措施影響，而中國限電政策，對於今年來漲幅較大的科技股將首當其衝受衝擊，特別是在中國限電地區設有生產工廠的族群影響最大，包括 PCB 族群、電子網通廠及被動元件等。

另外，中國限電政策背後隱含著全球能源價格高漲，與各國積極降低碳排放的目標，預計將會成為推動綠能、電動車供應鏈發展的助力。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏指出，國內也有 2025 年能源轉型政策，未來再生能源、綠能需求大幅增加，看好太陽能、風力發電、儲能設備。同時電動車也會逐步取代汽油車，後續成長動能龐大，看好車用線束零組件、充電樁、鋰電池等供應鏈類股。

展望第四季台股表現，瀚亞投資認為，在美國升息前全球投資環境資金依舊充裕，加上台灣科技產業景氣穩定，第四季投資環境不至於出現反轉情況，本季大盤還有機會挑戰高點，具備題材的個股更有表現空間，因此仍持續看好科技族群前景。