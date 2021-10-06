50萬股民將領息 0056殖利率5.6% 配息金額創近年最高

國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」受益人數已近 50 萬人，規模挑戰千億大關，今 (6) 日公告今 (2021) 年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣 1.8 元，較去年成長，與 2019 年同為近年最高，配息率逾 5.6%，為連續 11 年配息，並將挑戰年年填息紀錄。

元大投信第一階段收益分配評價公告，以保守原則估計，0056 每受益權單位數預估配發金額為新台幣 1.8 元，之後將於 10/20 公布實際配發金額，10/22 進行除息交易，11/25 發放配息。元大投信表示，若簽證會計師未調整基金可分配收益金額，且在外受益權單位數未有明顯變動，則 10/20 公布的實際配發金額，將與目前預估的每受益權單位數配發新台幣 1.8 元相近。

0056 自 2007 年成立以來，除 2008、2010 年的配息是累積至次年度發放，2011 年至 2021 年為連續 11 年配息，且至 2020 年為止，年年填息。

著眼於 0056 長期配息、填息表現穩定，以及股價恢復力強勁等優勢，近期投資人把握台股震盪「價低息更高」的進場機會，大舉逢低買進 0056，根據集保中心與元大投信資料，0056 受益人數近一月成長逾 2.4 萬人，為全體 ETF 之冠。

規模部分，0056 近一月也增加 72 億，截至今天為止，規模達 946 億元，為台股高股息 ETF 之冠。

元大投信指出，0056 是台灣成立時間最久的台股高股息 ETF，選股邏輯簡單，是從台股上市市值前 150 檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的 30 檔作為成分股，以兼顧市值流動性並追求高股息投資成果。

同時，0056 長期投資須關注 ESG 議題風險，元大投信已正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢，其中 0056 為晨星永續投資評級最高 5 顆地球的基金，在控管長期 ESG 議題風險上獲得指標機構肯定。

元大投信提醒，基金的配息率不代表報酬率，投資人在選擇高股息 ETF 時，要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，代表超配資本利得，可能使長期績效落後追蹤指數；也要注意 ETF 公布高配息率後，市場大幅搶進可能使得在外受益權單位數大幅增加，造成股息稀釋，相對容易發生在成立時間短、規模小的 ETF 之上。