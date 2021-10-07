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美債違約有多可怕？白宮、經濟學家、分析師全都狂敲警鐘

鉅亨網編譯羅昀玫
美債違約有多可怕？白宮、經濟學家、分析師全都狂敲警鐘 (圖片：AFP)
美債違約有多可怕？白宮、經濟學家、分析師全都狂敲警鐘 (圖片：AFP)
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美國聯邦政府可能將於 10 月 18 日用罄手頭資金，恐將面臨首度債務違約，隨著終極違約大限將至，週三 (6 日) 白宮、經濟學家、分析師接連狂敲警鐘。

債務上限僵局難解，拜登政府與民主黨正加大對共和黨的壓力，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 此前警告，如果不提高舉債上限，美國將再度陷入經濟衰退。

週三 (6 日) 美國總統拜登與商業領袖會面，他強調若不提高債務上限，將會產生可怕的後果，批評共和黨參議員「不僅虛偽，而且危險可恥。」

美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 則警告，如果美國政府債務違約，將破壞國家安全所依賴的經濟實力。

週三白宮經濟學家稱，美國違約風險將造成「毀滅性打擊」，並可能需要數十年時間才能完全恢復。

(圖片：AFP)
美國聯邦政府可能將於 10 月 18 日用罄手頭資金，恐將面臨首度債務違約 (圖片：AFP)

白宮經濟學家發布最新報告指出，僅僅違約風險就會對美國經濟產生負面影響，而實際違約時間無論長短，都會對美國家庭、企業和美國乃至全球經濟造成毀滅性的打擊。

白宮經濟學家稱，這將給全球金融市場帶來衝擊，可能導致全球信貸市場凍結、股市暴跌，以及迫使全球企業裁員。

就連國際信評機構和華爾街分析師也接連發聲。國際信評公司惠譽 (Fitch Ratings) 上週五 (1 日) 警告，美國債務上限的政治爭論可能導致美國 AAA 信用評級不保。

巴克萊 (Barclays) 週三警告投資者要做好準備，債務違約可能成為尾端風險 (Tail Risk)，美國違約的可能性「比過去十年任何時候都要高。」

尾端風險 (Tail Risk) 極端事件出現的風險，統計學上認為按照常態鐘型分佈，極端值出現機率是相當低的，導致很少人會考慮到大幅波動造成的風險，在投資界中，也有人稱為「黑天鵝」。

高盛經濟學家週三警告，國會可能會透過投兩次票來提高債務上限，第一次是 29 兆美元，然後第二次提高至 31 兆美元。

高盛表示，如果國會錯過最後期限，美國財政部可能會持續支付美債本金利息，但會停止美國人日常依賴的其他款項。

週三美股尾盤時段，隨著各界輿論壓力襲來，國會兩黨終於破冰，美國參議院推遲原定週三舉行的暫停債務上限的議案投票，同時，參議院少數黨領袖麥康奈爾態度軟化，他表示將支持債務上限延至 12 月，以便於年底通過更永久的解決方案。

債務上限危機促使週三美債殖利率下降，投行 BMO Capital Markets 也看好日圓可能在避險買盤中上漲。

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