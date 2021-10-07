〈美股盤後〉傳拜習會年底登場 四大指數集體收紅

週三 (6 日) 美中高階官員瑞士會談落幕，美國考慮釋放緊急石油儲備，原油價格下跌，能源股隨之跳水，隨著參議院少數黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell) 對債務上限立場軟化，美股尾盤逆轉局勢，四大指數集體收紅。

經濟數據方面，美國公布 9 月「小非農」ADP 新增就業 56.8 萬人，高於市場預期，以及 8 月的 34 萬人，就業穩健增長。

政經消息方面，美國參議院推遲原定週三舉行的暫停債務上限的議案投票，參議院少數黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell) 態度軟化，他表示將支持債務上限延至 12 月，以便讓民主黨有更多時間提高上限

美國總統拜登與企業高層會面，他強調若不提高債務限額將產生可怕的後果，批評共和黨參議員「不僅虛偽，而且危險可恥。」美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 則警告，如果美國政府債務違約，將破壞國家安全所依賴的經濟實力。

美國總統拜登的國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，雙方會談持續了 6 小時，討論到人權、新疆、香港、南海和台灣有關議題，但對「美中競爭關係」意見分歧，雙方同意採取行動，落實 9 月 10 日兩國元首通話精神，加強戰略溝通。

外界傳出瑞士會談為「拜習會」鋪路，美方官員週三透露，兩國原則上同意美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年年底前舉行視訊雙邊會談。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 102.32 點，或 0.3%，收 34,416.99 點。

那斯達克指數上漲 68.08 點，或 0.47%，收 14,501.91 點。

標普 500 指數上漲 17.83 點，或 0.41%，收 4,363.55 點。

費城半導體指數上漲 11.5 點，或 0.36%，收 3,238.8 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，能源，材料和醫療保健領跌，公用事業、必需消費品和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

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