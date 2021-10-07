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拜習會成形？美國稱雙方將在年底前線上會面

鉅亨網編譯張博翔
拜習會成形？美國稱雙方將於年底前線上會面（圖：AFP）
拜習會成形？美國稱雙方將於年底前線上會面（圖：AFP）
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美國中國拜習會拜登習近平台灣台美美中台布林肯蘇利文楊潔篪

美中雙方會談中一位美國資深官員周三 (6 日) 表示，在美中兩大經濟體緊張關係升級之際，美國總統拜登計劃在今年年底前與中國國家主席習近平線上會晤。

美國總統拜登的國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，會談後的電話會議上一位資深官員宣布兩人會面的計畫，日期和細節待定。

資深官員表示，這次瑞士會談的進展比先前阿拉斯加面談更有意義和實質性。近期中國頻繁軍事演習威脅台灣周邊引發美國關注，這次兩國對於台灣的討論也成為焦點之一。

據中國官媒新華社發表的中國政府聲明，楊潔篪表示，中國重視拜登近期發表的正面言論，美國稱其無意遏制中國或出現新冷戰。這此的會談就兩國關係，以及共同關心的國際、地區問題進行全面、坦白和深入的交流。

白宮則透過新聞稿表示，蘇利文提到美中共同合作的領域，以及在美中關係的風險管理方法，還討論到包括人權、新疆、香港、南海和台灣有關的中國舉措。

另一方面，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周三參與經濟合作暨發展組織 (OECD) 會議時表示，中國最近在台灣採取的行動是挑釁行為，可能破壞穩定，敦促北京當局停止這種行為，以免誤判情勢。

布林肯說道：「任何人都不得採取武力改變現狀的單方面行動，這一點非常重要。我們需要看到中國停止這些行動。」 

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