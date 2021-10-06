白宮證實：美中高層瑞士會談 蘇利文將會楊潔篪

週二 (5 日) 白宮發表最新聲明，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 本週將與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，這是兩國強化雙邊溝通的最新進展。

白宮國家安全委員會發言人霍恩 (Emily Horne) 發布的最新聲明顯示：「他們 (蘇利文、楊潔篪) 將繼續跟進美國總統拜登 9 月 9 日與中國領導人習近平的通話進展，尋求負責任的方式處理美國和中國之間的競爭。」

聲明還提到，蘇利文隨後將訪問比利時和巴黎，和和北大西洋公約組織 (NATO) 盟邦國安顧問、歐洲聯盟執行委員會 (European Commission) 與歐洲理事會 (European Council) 官員會晤，將利用機會向歐洲盟友與合作夥伴匯報與楊潔篪的會談內容。

這是今年 3 月美國國務卿布林肯和蘇利文和楊潔篪在阿拉斯加會談後兩人再度會談。此前南華早報報導，本週二、週三兩人將於瑞士會面，本次會議可以當作是兩國試圖重建溝通管道、落實兩國元首共識。

美國總統拜登上台後，美中高階官員會談的次數不多，今年 3 月會議外，美國國務卿布林肯 6 月 11 日與楊潔篪舉行通話會議，討論台灣、香港、新冠病毒溯源等五大敏感議題。7 月底美國副國務卿雪蔓與中共外交部副部長謝鋒在天津會面，先前美中高階官員會議並無太多實質進展。

美中兩國正積極強化雙邊溝通，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週一宣布將與中國國務院副總理劉鶴進行對話，審視美中第一階段貿易協議進展，以及要求中國兌現承諾，緊接著週二白宮就宣布，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 本週將與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面。

美中正因台灣等多項議題陷入緊張之際，中國不斷升級對台灣軍事恫嚇，中國軍機不斷擾台，美國務院週一發表聲明，關切中方在台海軍事行動。